Barça vence Porto (2-1) e avança às oitavas da Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/11/2023 - 20:22 Para compartilhar:

Depois de duas temporadas em que foi eliminado na primeira fase, o Barcelona garantiu nesta terça-feira (28) a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões graças à vitória por 2 a 1 sobre o Porto, pela quinta rodada do grupo H.

A equipe comandada pelo técnico Xavi Hernández, fortalecido depois desta vitória que acalma as críticas das quais vinha se tornando alvo, começou perdendo com um gol do brasileiro Pepê (30′), mas João Cancelo (32′) e João Félix (57′) marcaram os gols da virada do Barça.

Antes de visitar o lanterna Royal Antwerp na última rodada, os ‘blaugrana’ somam 12 pontos, três a mais do que o Porto, sobre quem levam vantagem no confronto direto, e Shakhtar Donetsk, que mais cedo derrotou o time belga por 1 a 0.

Como o Barcelona tem sete gols de saldo a mais do que o Shakhtar, só uma goleada escandalosa dos ucranianos na última rodada tiraria o time espanhol da primeira posição do grupo.

– Conexão portuguesa –

Sem o alemão Marc-André Ter Stegen, com um problema nas costas, nem o meia Gavi, que sofreu lesão no joelho, o goleiro Iñaki Peña e a dupla portuguesa João Félix e João Cancelo deram alívio à torcida ‘blaugrana’ presente no estádio Olímpico Lluís Companys, ainda atormentada pelo fantasma das eliminações na fase de grupos da Champions nas últimas duas temporadas, além do decepcionante empate com o Rayo Vallecano no fim de semana.

Nesse contexto, o gol inicial do Porto, quando o brasileiro Pepê (ex-Grêmio) aproveitando um rebote de Peña parecia anunciar uma noite para esquecer entre os barcelonistas.

Mas a angústia durou apenas dois minutos, até João Cancelo receber na esquerda, cortar para o meio e bater de direita para empatar.

Antes desse carrossel de emoções, o time português teve um gol anulado por impedimento do atacante iraniano Mehdi Taremi.

Pouco antes do intervalo, o goleiro Peña ainda salvou o Barcelona com uma grande defesa em chute do argentino Alan Varela.

Até que no segundo tempo a dupla portuguesa apareceu novamente para dar a vitória ao Barça, quando Cancelo tocou para Félix bater colocado e estufar a rede do Porto.

iga/mcd/aam/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias