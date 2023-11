Barça vence Porto (1-0) e avança às oitavas da Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/11/2023 - 19:03 Para compartilhar:

Depois de duas temporadas em que foi eliminado na primeira fase, o Barcelona garantiu nesta terça-feira (28) a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões graças à vitória por 2 a 1 sobre o Porto, pela quinta rodada do grupo H.

A equipe comandada pelo técnico Xavi Hernández, fortalecido depois desta vitória que acalma as críticas das quais vinha se tornando alvo, começou perdendo com um gol do brasileiro Pepe (57′), mas João Cancelo (32′) e João Félix (57′) marcaram os gols da virada do Barça.

