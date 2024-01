Barça vence Osasuna com gol de Vitor Roque; Atlético bate Rayo Vallecano no fim

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/01/2024 - 20:00 Para compartilhar:

Depois de uma semana de crise, o Barcelona se reencontrou com a vitória ao bater o Osasuna por 1 a 0 nesta quarta-feira (31), com gol de Vitor Roque, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol, em que o Atlético de Madrid venceu o Rayo Vallecano em casa por 2 a 1.

As duas partidas haviam sido adiadas por conta da participação das equipes na Supercopa da Espanha.

No Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, o jovem atacante brasileiro, que chegou ao Barça no início do ano, marcou seu primeiro gol com a camisa ‘blaugrana’ e garantiu os três pontos para a equipe, que na semana passada havia sido eliminada da Copa do Rei pelo Athletic Bilbao (4 a 2) e no fim de semana perdeu em casa para o Villarreal (5 a 3).

O resultado também evita uma crise maior no time catalão, dias depois de o técnico Xavi Hernández ter anunciado que irá deixar o cargo ao final da temporada.

O jogo começou com uma má notícia para os ‘blaugrana’, que perderam Ferran Torres por lesão logo aos sete minutos. O atacante caiu no gramado sentindo um problema na coxa e foi substituído por Fermín López.

O Barcelona voltou a ter o controle da bola, mas sem conseguir incomodar a defesa bem posicionada do Osasuna.

Sem encontrar espaços, o time catalão apostou nas bolas levantadas na área e a melhor oportunidade do primeiro tempo foi uma cabeçada que saiu por pouco do polonês Robert Lewandowski (11′).

Já o Osasuna tentou levar perigo nas jogadas de contra-ataque, mas deu pouco trabalho ao goleiro Iñaki Peña.

O Barça aumentou um pouco a intensidade na segunda etapa.

O jovem Lamine Yamal deu o primeiro aviso ao aproveitar uma bola perdida na área e finalizar, mas o chute foi defendido pelo goleiro Aitor Fernández (47′).

O gol saiu pouco depois. Vitor Roque, que tinha entrado no lugar de Fermín López havia um minuto, apareceu na primeira trave e mandou a bola para as redes de cabeça, aproveitando cruzamento de João Cancelo (63′).

“Marcar com esta camisa foi um sonho que se tornou realidade”, disse o atacante em entrevista à televisão pública regional da Catalunha.

À frente no placar, o Barcelona ficou mais tranquilo na partida depois da expulsão de Raúl García (66′) pelo segundo cartão amarelo.

Mesmo assim, o Osasuna seguiu buscando o gol de empate e quase conseguiu quando Raúl García chutou cruzado e a bola bateu na trave antes de sair (76′).

A pressão continuou nos minutos finais da partida, mas o Barça conseguiu se segurar para garantir o resultado.

– Atleti vence no fim –

Na outra partida do dia, o Atlético de Madrid conquistou uma vitória dramática nos últimos instantes sobre o Rayo Vallecano.





O ‘Atleti’ procurava o gol com arrancadas rápidas de jogadores como Rodrigo Riquelme e Ángel Correa, mas o gol veio de bola parada, com uma falta bem cobrada pelo lateral-esquerdo moçambicano Reinildo (36′).

O Rayo, que pressionou muito a saída de bola do Atlético, respondeu antes do intervalo com um chute cruzado de Álvaro García, deixando tudo igual no placar (42′).

As entradas de Rodrigo De Paul, Antoine Griezmann e Samuel Lino deram mais impulso aos ‘rojiblancos’ que assumiram o controle da partida, embora tenham levado alguns sustos nos contra-ataques do Rayo.

No último minuto Memphis Depay aproveitou um passe rasteiro de Griezmann na pequena área para fazer 2 a 1 (90′), recuperando a terceira posição que o Barça lhe havia tomado pouco antes e colocando o ‘Atleti’ oito pontos atrás do líder Girona.

— Jogos adiados da 20ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Quarta-feira:

Barcelona – Osasuna 1 – 0

Atlético de Madrid – Rayo Vallecano 2 – 1

– Quinta-feira:

(17h00) Getafe – Real Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Girona 55 22 17 4 1 52 25 27





2. Real Madrid 54 21 17 3 1 45 14 31

3. Atlético de Madrid 47 22 15 2 5 44 24 20

4. Barcelona 47 22 14 5 3 44 29 15

5. Athletic Bilbao 42 22 12 6 4 38 21 17

6. Real Sociedad 36 22 9 9 4 32 21 11

7. Betis 34 22 8 10 4 25 24 1

8. Valencia 32 22 9 5 8 27 26 1

9. Las Palmas 31 22 9 4 9 22 19 3

10. Getafe 29 21 7 8 6 28 28 0

11. Alavés 26 22 7 5 10 22 27 -5

12. Osasuna 26 22 7 5 10 26 33 -7

13. Rayo Vallecano 24 22 5 9 8 19 28 -9

14. Villarreal 23 22 6 5 11 33 45 -12

15. Mallorca 20 22 3 11 8 19 26 -7

16. Sevilla 17 22 3 8 11 27 36 -9

17. Celta Vigo 17 22 3 8 11 21 32 -11

18. Cádiz 16 22 2 10 10 15 31 -16

19. Granada 11 22 2 5 15 22 44 -22

20. Almería 6 22 0 6 16 21 49 -28

