Barça vence Espanyol (3-1) com 2 gols de Olmo e um de Raphinha e dispara na liderança

Liderado por Dani Olmo, autor de dois gols, o Barcelona derrotou o vizinho Espanyol por 3 a 1, neste domingo (3), no dérbi de destaque desta 12ª rodada da espanhola LaLiga, marcada pelas inúmeras homenagens às vítimas das enchentes que castigaram o país nesta semana.

Dois jogos que seriam disputados no sábado na região de Valência, epicentro de uma tragédia que causou a morte de 217 pessoas segundo o último relatório oficial, foram adiados. Um deles foi o do Real Madrid (2º) fora de cassa contra o Valencia e os jogadores comandados pelo técnico Carlo Ancelotti veem agora o Barça abrir uma vantagem de 9 pontos.

Olmo foi o protagonista da tarde no Estádio Olímpico de Montjuic. Era seu primeiro jogo como titular desde a lesão sofrida na coxa em meados de setembro e ele abriu o placar logo aos 12 minutos, aproveitando um belo passe com a parte externa do pé do jovem Lamine Yamal.

Raphinha confirmou seu ótimo início de temporada ao ampliar aos 23 minutos, após uma assistência de Marc Casadó. O atacante brasileiro chegou aos sete gols nesta edição de LaLiga.

E Dani Olmo, com um chute da entrada da área, marcou seu segundo, aos 31 minutos.

Com esses três gols antes do intervalo, os jogadores comandados por Hansi Flick relaxaram e o Espanyol, que já havia tido dois gols anulados (28′ e 58′) por impedimento, diminuiu para 3 a 1 aos 63 minutos, por meio de Javi Puado.

O placar não mudou mais e a vitória ficou com o Barça, que parece imparável nesta temporada no campeonato espanhol, com onze vitórias em doze jogos. O Real Madrid, com um jogo a menos, vem atrás a uma distância de nove pontos.

O Espanyol, por sua vez, permanece na zona inferior da tabela. É o décimo sétimo, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

Antes do clássico houve uma homenagem às vítimas das enchentes com um minuto de silêncio, como em todos os estádios de futebol profissional na Espanha neste fim de semana. O Barcelona também anunciou que as camisas de seus jogadores serão leiloadas para arrecadar fundos que serão destinados aos afetados pela tragédia.

— Jogos da 12ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Alavés – Mallorca 1 – 0

– Sábado:

Osasuna – Valladolid 1 – 0

Girona – Leganés 4 – 3

– Domingo:

Atlético de Madrid – Las Palmas 2 – 0

Barcelona – Espanyol 3 – 1

Sevilla – Real Sociedad

(17h00) Athletic Bilbao – Betis

– Segunda-feira:

(17h00) Celta Vigo – Getafe

. adiadas

Valencia – Real Madrid

Villarreal – Rayo Vallecano

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 33 12 11 0 1 40 11 29

2. Real Madrid 24 11 7 3 1 21 11 10

3. Atlético de Madrid 23 12 6 5 1 18 7 11

4. Villarreal 21 11 6 3 2 20 19 1

5. Osasuna 21 12 6 3 3 17 16 1

6. Athletic Bilbao 18 11 5 3 3 17 11 6

7. Betis 18 11 5 3 3 11 9 2

8. Mallorca 18 12 5 3 4 10 9 1

9. Rayo Vallecano 16 11 4 4 3 12 10 2

10. Girona 15 12 4 3 5 15 17 -2

11. Sevilla 15 11 4 3 4 12 15 -3

12. Celta Vigo 13 11 4 1 6 17 20 -3

13. Alavés 13 12 4 1 7 14 19 -5

14. Real Sociedad 12 11 3 3 5 8 10 -2

15. Leganés 11 12 2 5 5 12 16 -4

16. Getafe 10 11 1 7 3 8 9 -1

17. Espanyol 10 12 3 1 8 11 22 -11

18. Las Palmas 9 12 2 3 7 13 21 -8

19. Valladolid 8 12 2 2 8 9 24 -15

20. Valencia 7 11 1 4 6 8 17 -9

