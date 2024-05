Barça vence e garante vice; Sorloth faz 4 no empate do Villarreal com Real Madrid (4-4)

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/05/2024 - 18:53 Para compartilhar:

O Barcelona, que venceu neste domingo (19) o Rayo Vallecano por 3 a 0, garantiu a segunda posição em LaLiga, atrás do Real Madrid, que já se sagrou campeão e empatou em 4 a 4 na visita ao Villarreal, onde Alexander Sorloth brilhou marcando quatro gols.

A uma rodada do fim do campeonato, a ordem no ‘Top 4’ de LaLiga não vai mudar: o Real Madrid, que conquistou o seu 36º título, terminará em primeiro lugar, à frente do seu eterno rival Barça (2º), do Girona (3º) e do Atlético de Madrid (4º).

Com as quatro equipes classificadas para a próxima Liga dos Campeões, os clubes catalães e madrilenhos viveram cenários diferentes nesta 37ª rodada unificada disputada às 14h (horário de Brasília).

Longe de ser convincente, o Barça derrotou o Rayo Vallecano por 3 a 0 com dois de Pedri (72′ e 75′) e um golaço do polonês Robert Lewandowski (3′), afastando as dúvidas sobre o final da temporada e o futuro do técnico Xavi Hernández.

Por sua vez, o Real Madrid, que chegou ao intervalo no Estadio de la Cerámica com uma vantagem de 4 a 1, desmoronou no segundo tempo, ao sofrer três gols em menos de dez minutos, todos marcados pelo norueguês Alexander Sorloth (48′, 52′ e 56′), que já havia diminuído a diferença na primeira etapa (39′).

O ex-atacante do RB Leipzig lidera agora sozinho a artilharia com 23 gols, dois a mais que o ucraniano Artem Dovbyk, que mais uma vez foi decisivo na vitória do Girona em sua visita ao Valencia (3-1), marcando um gol.

Com esta vitória a equipe catalã garantiu terminar o campeonato no pódio pela primeira vez em sua história, depois da dura goleada sofrida pelo Atlético de Madrid em casa contra o Osasuna (4-1) também neste domingo.

– Real Sociedad na Liga Europa –

Já a Real Sociedad garantiu a sexta posição que classifica para a próxima edição da Liga Europa ao vencer em Sevilha o Betis por 2 a 0. O time verde e branca era o maior concorrente da equipe basca na disputa por essa sexta posição, que acabou ficando com o sétimo lugar e a classificação para a Conference League.

A Real Sociedad, que voltou nesta temporada à Liga dos Campeões pela primeira vez em dez anos, vai acompanhar o seu maior rival, o Athletic Bilbao (5º), na Liga Europa. Os ‘Leones’ venceram em San Mamés por 2 a 0 o Sevilla, perdido no meio da tabela (13º) e longe do cenário europeu onde tanto brilharam.

Nesta penúltima rodada, a angustiante luta pela permanência também ficou definida, já que o Cádiz (18º) confirmou seu rebaixamento após o empate em casa com o Las Palmas (15º). O time vai acompanhar outras duas equipes andaluzas na segunda divisão: Granada (19º) e Almería (20º).

Assim, Mallorca (17º), Rayo Vallecano (16º) e Celta de Vigo (14º) poderão jogar a última rodada sem ameaça de rebaixamento.

— Resultados da 37ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sábado:

Alavés – Getafe 1 – 0

– Domingo:

Valencia – Girona 1 – 3

Athletic Bilbao – Sevilla 2 – 0

Atlético de Madrid – Osasuna 1 – 4

Barcelona – Rayo Vallecano 3 – 0

Betis – Real Sociedad 0 – 2

Cádiz – Las Palmas 0 – 0

Mallorca – Almería 2 – 2

Villarreal – Real Madrid 4 – 4

Granada – Celta Vigo 1 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 94 37 29 7 1 87 26 61

2. Barcelona 82 37 25 7 5 77 43 34

3. Girona 78 37 24 6 7 78 46 32

4. Atlético de Madrid 73 37 23 4 10 68 43 25

5. Athletic Bilbao 65 37 18 11 8 60 37 23

6. Real Sociedad 60 37 16 12 9 51 37 14

7. Betis 56 37 14 14 9 48 45 3

8. Villarreal 52 37 14 10 13 64 64 0

9. Valencia 48 37 13 9 15 38 43 -5

10. Alavés 45 37 12 9 16 35 45 -10

11. Osasuna 44 37 12 8 17 44 55 -11

12. Getafe 43 37 10 13 14 41 52 -11

13. Sevilla 41 37 10 11 16 47 52 -5

14. Celta Vigo 40 37 10 10 17 44 55 -11

15. Las Palmas 39 37 10 9 18 32 46 -14

16. Rayo Vallecano 38 37 8 14 15 29 47 -18

17. Mallorca 37 37 7 16 14 31 43 -12

18. Cádiz 33 37 6 15 16 25 49 -24

19. Granada 21 37 4 9 24 38 72 -34

20. Almería 18 37 2 12 23 37 74 -37

