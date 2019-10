Barça vence e assume liderança provisória, Atlético empata com Valencia

O Barcelona assumiu a liderança provisória do Campeonato Espanhol ao derrotar por 3 a 0 o Eibar (14º), enquanto o Atlético de Madrid (4º) teve que se contentar com um empate em 1 a 1 em casa com o Valencia (6º), neste sábado pela 9ª rodada da competição.

O tridente de ataque do Barcelona foi o grande destaque da partida no estádio Ipurúa. O primeiro a marcar foi o francês Antoine Griezmann (13′), seu quarto gol na competição. No segundo tempo, o argentino Lionel Messi ampliou (58′) a vantagem do Barça e o uruguaio Luis Suárez (66′) fechou a conta.

A maior novidade na escalação do Barcelona foi a presença na equipe titular do francês Samuel Umtiti, recuperado de lesão no pé direito que o afastou dos campo por cinco semanas, que fez dupla de zaga com o compatriota Clément Lenglet.

O Barça, com 19 pontos, assumiu a liderança provisória do Campeonato Espanhol, mas poderá perder a posição para o arquirrival Real Madrid (2º, 18 pts), que visita ainda neste sábado o Mallorca (18º).

Em outra partida disputada neste sábado, o Atlético de Madrid só empatou em 1 a 1 com o Valencia e viu o Barcelona abrir três pontos de vantagem na tabela.

Os Colchoneros chegaram a ficar em vantagem no placar graças ao gol do brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa (36′) de pênalti, mas Dani Parejo garantiu um pontinho para os valencianos em cobrança de falta (81′).

Além do empate decepcionante, o Atlético também saiu de campo frustrado pela lesão de sua jovem estrela portuguesa João Félix, que torceu o tornozelo e preocupa para o importante duelo de terça-feira (22) contra o Bayer Leverkusen, pela Liga dos Campeões.

— Programação e resultados da 9ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Sexta-feira:

Granada – Osasuna 1 – 0

– Sábado:

Eibar – Barcelona 0 – 3

Atlético de Madrid – Valencia 1 – 1

Getafe – Leganés

(16h00) Mallorca – Real Madrid

– Domingo:

(07h00) Alavés – Celta Vigo

(09h00) Real Sociedad – Betis

(11h00) Espanyol – Villarreal

(13h30) Athletic Bilbao – Valladolid

(16h00) Sevilla – Levante

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 19 9 6 1 2 23 10 13

2. Real Madrid 18 8 5 3 0 16 8 8

3. Granada 17 9 5 2 2 16 10 6

4. Atlético de Madrid 16 9 4 4 1 8 5 3

5. Real Sociedad 13 8 4 1 3 13 9 4

6. Valencia 13 9 3 4 2 13 13 0

7. Sevilla 13 8 4 1 3 10 11 -1

8. Athletic Bilbao 12 8 3 3 2 7 4 3

9. Villarreal 11 8 3 2 3 19 13 6

10. Levante 11 8 3 2 3 10 10 0

11. Osasuna 11 9 2 5 2 7 8 -1

12. Getafe 10 8 2 4 2 12 12 0

13. Valladolid 10 8 2 4 2 7 8 -1

14. Eibar 9 9 2 3 4 10 13 -3

15. Celta Vigo 9 8 2 3 3 5 9 -4

16. Betis 9 8 2 3 3 11 16 -5

17. Alavés 8 8 2 2 4 5 9 -4

18. Mallorca 7 8 2 1 5 6 12 -6

19. Espanyol 5 8 1 2 5 4 14 -10

20. Leganés 2 8 0 2 6 4 12 -8

bur-gh/pm/am