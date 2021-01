Barça vence Cornellà, da 3ª divisão, na prorrogação e vai às oitavas da Copa do Rei

O Barcelona se classificou para as oitavas de final da Copa do Rei nesta quinta-feira após vencer por 2 a 0 na prorrogação, o Cornellà, da 2ª B, a terceira divisão do futebol espanhol.

Ousmane Dembélé abriu o placar no início do tempo extra (92) e Martin Braithwaite fez 2-0 nos últimos instantes (120 + 1) garantindo a vitória sofrida para o Barça, contra o Cornellà que havia eliminado o Atlético de Madrid na rodada anterior do torneio de mata-mata e terminou o jogo com dez em campo após a expulsão de Albert Estellés (117), que recebeu dois cartões amarelos.

O Barcelona dominou o jogo, mas foi difícil encontrar as lacunas na defesa fechada do adversário, que procurava suas chamces no contra-ataque e nas bolas paradas.

A equipe do Barça caiu no bom desempenho do goleiro Ramón Juan, que parou dois pênaltis contra Miralem Pjanic (39) e Dembélé (78).

O esforço intenso ao longo do jogo acabou afetando o Cornellà, e o Barça reagiu na prorrogação e conseguiu a vitória.

“O Cornellà fez um grande jogo, o goleiro deles foi o melhor em campo, é difícil marcar. Agora vejo por que conseguiram bater o Atlético”, disse Koeman após o jogo.

– Ahtletic Bilbao também avança –

Mais cedo o Ahtletic Bilbao também se classificou para as oitavas de final ao vencer nos acréscimos por 2 a 1 o modesto Ibiza, da 2ª B, a terceira divisão do futebol espanhol.

O Ibiza abriu o placar com um chute de longe de Javi Pérez (12), mas Raúl García empatou com uma cabeçada (52) e Unai Núñez fez 2 a 1 nos descontos (90+1), resultado que coloca os ‘Leones’ na próxima fase.

Ibiza entrou em campo mostrando muita determinação diante do Athletic, que jogou com várias alterações na equipe e nem um pouco acostumado com a grama artificial, e teve dificuldade de entrar no jogo.

A modesta equipe pressionou até fazer 1 a 0, placar que levou até o intervalo. Na segunda etapa o ritmo do jogo mudou.

O técnico Marcelino Toral, talvez com a memória da eliminação do Real Madrid na quarta-feira diante do Alcoyano, outro da terceira divisão, recorreu aos seus titulares. Iker Muniain e Raúl García (aos 46 minutos) e Iñaki Williams (aos 62) entraram para assumir as rédeas da partida.

O Athletic passou a dominar e Raúl García empatou de cabeça (52), embora pouco depois tenha sofrido um susto em um gol do jogador da equipe local, Kike López (63), que acabou sendo anulado.

O gol impulsionou o Ibiza, que voltou a dar intensidade ao seu jogo, mas no momento em que a partida parecia estar chegando à prorrogação, o gol da vitória do Athletic surgiu quando Unai Núñez finalizou para o fundo da rede após receber um cruzamento na área (90+1).

— Resultados dos 16-avos de final da Copa do Rei (horário de Brasília):

Sábado, 16 de janeiro:

ALMERIA (2ª) – Alavés (1ª) 5 – 0

Peña Deportiva (2ª B) – VALLADOLID (1ª) 1 – 4 (após prorrogação)

GIRONA (2ª) – Cádiz (1ª) 2 – 0

Fuenlabrada (2ª) – LEVANTE (1ª) 1 – 1 (2 – 4 nos pênaltis)

Leganés (2ª) – SEVILLA (1ª) 0 – 1

RAYO VALLECANO (2ª) – Elche (1ª) 2 – 0

– Domingo, 17 de janeiro:

Espanyol (2ª) – OSASUNA (1ª) 0 – 2

Málaga (2ª) – GRANADA (1ª) 1 – 2

NAVALCANERO (2ª B) – Eibar (1ª) 3 – 1

Gijón (2ª) – BETIS (1ª) 0 – 2

Alcorcón (2ª) – VALENCIA (1ª) 0 – 2

Tenerife (2ª) – VILLARREAL (1ª) 0 – 1

– Quarta-feira, 20 de janeiro:

(15h00) Córdoba (2ª B) – REAL SOCIEDAD (1ª) 0 – 2

(17h00) ALCOYANO (2ª B) – Real Madrid (1ª) 2 – 1

– Quinta-feira, 21 de janeiro:

(18h00) Ibiza (2ª B) – ATHLETIC BILBAO (1ª) 1 – 2

(20h00) Cornellá (2ª B) – BARCELONA (1ª) 0 – 2

Obs: as equipes em caixa-alta se classificaram para as oitavas de final da Copa do Rei.

gr/mcd/aam

Veja também