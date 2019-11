Barça vence Celta com três gols de Messi; Real Madrid goleia Eibar (4-0)

O Barcelona venceu o Celta de Vigo por 4 a 1 neste sábado no Camp Nou em partida da 13ª rodada e manteve a liderança no Campeonato Espanhola, graças a um hat-trick de Lionel Messi e um gol de Sergio Busquets.

Depois da vitória fácil do Real Madrid sobre o Eibar (15º) por 4 a 0, o time ‘azulgraná’ precisava vencer por ao menos dois gols de diferença para recuperar o primeiro lugar.

Desta forma, Barcelona e Real Madrid seguem no topo com 25 pontos cada um. Mas os catalães lideram com um saldo de gols superior (+18 contra +16) ao time madrilenho.

Com esta derrota, o Celta (18º) segue na zona de rebaixamento, apesar da estreia do novo treinador, Oscar García Junyent, que substituiu esta semana Fran Escribá.

Messi marcou os três gols em jogadas de bola parada. O primeiro foi de pênalti (23), após um toque de mão do time ‘gallego’ dentro da área. Os dois gols seguintes foram cobranças de falta, que haviam sido sofridas pelo brasileiro Arthur (45+1) e o holandês Frenkie De Jong (48).

O uruguaio Lucas Olaza havia conseguido empatar para o Celta aos 42 minutos, também cobrando falta direta, mas pouco depois vieram os gols do craque argentino.

Busquets, que havia substituído aos 23 minutos o lateral português Nelson Semedo, que sofreu uma lesão muscular na perna esquerda, fechou a conta na reta final (85).

Um cruzamento do francês Ousmane Dembélé, afastado pela defesa do Celta, sobrou nos pés de Busquets, que marcou com um chute rasteiro rente à trave.

O técnico Ernesto Valverde teceu elogios ao craque Lionel Messi: “Com Leo qualquer coisa é possível. Além de marcar os gols tem um grande compromisso com o jogo: ele o interpreta de forma perfeita”, disse ao canal Movistar.

“É impossível não depender de Messi. Ele ilumina tudo. Nós dependemos dele assim como qualquer time dependeria”, acrescentou.

– Real Madrid goleia –

O Real Madrid conseguiu sua segunda goleada nesta semana ao vencer neste sábado por 4 a 0 o Eibar (15º) fora de casa, três dias depois de ter atropelado o Galatasaray turco (6-0) na Champions, e com isso se manteve na liderança da liga espanhola.

O atacante Karim Benzema abriu o placar aos 17 minutos de jogo. Em seguida, dois pênaltis em apenas oito minutos, convertidos por Sergio Ramos (20) e novamente o francês (28) abriram o caminho para a fácil vitória do gigante madrilenho. O uruguaio Fede Valverde (62) fez seu primeiro com a camisa do clube merengue e fechou a goleada.

A equipe comandada pelo técnico Zinedine Zidane, que fez uma partida quase perfeita diante do time basco, assumiu a liderança com 25 pontos.

Apesar de não ter marcado gols neste sábado, o atacante belga Eden Hazard, que se recuperou de uma lesão na coxa, voltou a mostrar seu grande futebol, com ótimas assistências para Benzema.

Também neste sábado o Valencia (7º) conseguiu sua terceira vitória consecutiva, segunda na Liga, contra um Granada (6º) em queda livre após seu grande início de temporada.

A vitória fez com que os dois times ficassem empatados em número de pontos. O Granada chegou a liderar algumas rodadas atrás mas já acumula três derrotas seguidas.

O volante dinamarquês Daniel Wass abriu o placar para a equipe comandada por Albert Celades ao cobrar uma falta na segunda trave (74).

Nos acréscimos (90+8) um golaço fechou o placar. Ferrán Torres soltou uma bomba de fora da área com o pé esquerdo que foi parar no ângulo.

Horas antes o Alavés (14º) ganhou fôlego após três rodadas sem vencer ao golear por 3 a 0 o Valladolid (13º).

— Jogos da 13ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Real Sociedad – Leganés 1 – 1

– Sábado:

Alavés – Valladolid 3 – 0

Valencia – Granada 2 – 0

Eibar – Real Madrid 0 – 4

Barcelona – Celta Vigo 4 – 1

– Domingo (horário de Brasília):

(09h00) Mallorca – Villarreal

(11h00) Athletic Bilbao – Levante

(13h00) Atlético de Madrid – Espanyol

(15h30) Getafe – Osasuna

(18h00) Betis – Sevilla

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 25 12 8 1 3 33 15 18

2. Real Madrid 25 12 7 4 1 25 9 16

3. Real Sociedad 23 13 7 2 4 21 14 7

4. Atlético de Madrid 21 12 5 6 1 12 7 5

5. Sevilla 21 12 6 3 3 15 13 2

6. Granada 20 13 6 2 5 19 17 2

7. Valencia 20 13 5 5 3 19 18 1

8. Getafe 19 12 5 4 3 18 15 3

9. Villarreal 18 12 5 3 4 25 16 9

10. Osasuna 18 12 4 6 2 16 13 3

11. Athletic Bilbao 17 12 4 5 3 11 7 4

12. Levante 17 12 5 2 5 15 14 1

13. Valladolid 17 13 4 5 4 14 17 -3

14. Alavés 15 13 4 3 6 14 18 -4

15. Eibar 15 13 4 3 6 14 21 -7

16. Betis 13 12 3 4 5 14 21 -7

17. Mallorca 11 12 3 2 7 9 18 -9

18. Celta Vigo 9 13 2 3 8 7 19 -12

19. Espanyol 8 12 2 2 8 6 20 -14

20. Leganés 6 13 1 3 9 7 22 -15

