Barça vence Celta com gols de Lewandowski; Atlético goleia Las Palmas

Com um gol salvador de Robert Lewandoswki nos acréscimos, o Barcelona venceu com dificuldades o Celta de Vigo por 2 a 1 neste sábado (17), pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, e recuperou a terceira posição na tabela, horas depois de o Atlético de Madrid golear o Las Palmas por 5 a 0.

E foi justamente Lewandowski quem abriu o placar no final do primeiro tempo (45′), mas o Celta, que jogava em casa, empatou logo depois do intervalo com Iago Aspas (47′).

Nos instantes finais, Fran Beltrán cometeu falta dentro da área sobre Lamine Yamal e o artilheiro polonês fez de pênalti o gol da vitória do Barça (90’+8).

“Vencemos um jogo muito importante. São três pontos muito importantes e agora podemos mirar a Champions”, disse Lewandowski à plataforma DAZN após a partida.

Na próxima quarta-feira, o time catalão visita o Napoli no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Mais cedo, o Atlético de Madrid goleou o Las Palmas por 5 a 0, graças as gols de Marcos Llorente (15′ e 20′), Ángel Correa (47′ e 62′) e Memphis Depay (87′).

O técnico Diego Simeone mexeu na equipe já pensando no jogo contra a Inter, na próxima terça-feira, em San Siro, na ida das oitavas da Champions.

“O importante não são os nomes, mas o grupo e os jogadores que jogaram em equipe”, declarou Simeone após a partida.

Llorente formou com Correa a dupla ofensiva para dar descanso a Antoine Griezmann e Memphis Depay, enquanto Álvaro Morata segue se recuperando de uma torção no joelho.

Griezman “com certeza ficará chateado por não ter jogado, mas achei que ele precisava de um tempo porque precisamos dele descansado”, acrescentou o técnico argentino.

E a estratégia deu certo. Aos 20 do primeiro tempo, o Atlético já vencia por 2 a 0 com dois gols de Llorente em cinco minutos.

Na segunda etapa, foi a vez de Correa balançar as redes duas vezes, antes de Memphis Depay fechar o placar na reta final da partida.

Com a vitória, o time ‘colchonero’ também encerrou uma sequência de dois jogos sem vencer no campeonato.

Já o Las Palmas dá um passo atrás em seu objetivo de alcançar a zona de classificação para as copas europeias.

— Jogos da 25ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Villarreal – Getafe 1 – 1





– Sábado:

Atlético de Madrid – Las Palmas 5 – 0

Osasuna – Cádiz 2 – 0

Celta Vigo – Barcelona 1 – 2

(17h00) Valencia – Sevilla

– Domingo:

(10h00) Rayo Vallecano – Real Madrid

(12h15) Granada – Almería

(14h30) Mallorca – Real Sociedad

(17h00) Betis – Alavés

– Segunda-feira:

(17h00) Athletic Bilbao – Girona





Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 61 24 19 4 1 52 15 37

2. Girona 56 24 17 5 2 52 29 23

3. Barcelona 54 25 16 6 3 52 34 18

4. Atlético de Madrid 51 25 16 3 6 50 26 24

5. Athletic Bilbao 46 24 13 7 4 42 21 21

6. Betis 38 24 9 11 4 28 25 3

7. Real Sociedad 37 24 9 10 5 32 22 10

8. Las Palmas 35 25 10 5 10 25 25 0

9. Valencia 35 24 10 5 9 29 29 0

10. Getafe 34 25 8 10 7 33 34 -1

11. Osasuna 32 25 9 5 11 29 36 -7

12. Alavés 27 24 7 6 11 24 31 -7

13. Villarreal 26 25 6 8 11 35 47 -12

14. Rayo Vallecano 24 24 5 9 10 21 32 -11

15. Sevilla 23 24 5 8 11 30 37 -7

16. Mallorca 23 24 4 11 9 21 31 -10

17. Celta Vigo 20 25 4 8 13 27 37 -10

18. Cádiz 17 25 2 11 12 15 35 -20

19. Granada 13 24 2 7 15 26 48 -22

20. Almería 7 24 0 7 17 22 51 -29

gr/dam/cb

