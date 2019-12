Barça vence Alavés e garante liderança na Liga espanhola

O Barcelona goleou o Alavés por 4 a 1 neste sábado e garantiu sua liderança na Liga espanhola sem precisar esperar o resultado do Real Madrid (2º) contra o Athletic Bilbao (7º) no domingo (17h00, no horário de Brasília), no último jogo da 18ª rodada.

O francês Antoine Griezmann (14) e o chileno Arturo Vidal (45) levaram o Barcelona com uma vantagem de 2 a 0 para o intervalo.

Na volta dos vestiários, o Alavés diminuiu por meio de Pere Pons (56) e chegou a ter a chance de empatar. Mas o craque argentino Lionel Messi primeiro (69) e o uruguaio Luis Suárez depois (75, de pênalti) afastaram o perigo e garantiram a vitória.

Com esse triunfo, o Barça segue na frente na tabela com 39 pontos e uma distância provisória de três pontos sobre o Real Madrid, que joga no domingo.

Messi, que há poucas semanas ergue sua sexta Bola de Ouro, é o artilheiro da competição com 13 gols, um a mais que o francês Karim Benzema, do Real Madrid.

‘Temos uma boa equipe, com alguns dos melhores jogadores, e quando o time está um pouco mal, Messi está aí”, comentou Griezmann no final da partida ao ser perguntado sobre se temeu o empate.

O Alavés ficou em 15º na classificação com 19 pontos, cinco acima da zona de rebaixamento.

– Sevilla bate Mallorca –

Mais cedo o Sevilla venceu o Mallorca (17º) por 2 a 0 e vai para o intervalo natalino com a 3ª posição garantida, independentemente dos demais jogos de seus rivais nesta 18ª rodada da Liga espanhola.

Os gols ‘sevillistas’ em Mallorca foram marcados por sul-americanos. O zagueiro central brasileiro Diego Carlos abriu o placar com uma cabeçada após um escanteio (21) cobrado por Éver Banega. E foi o próprio argentino que decretou a vitória com um gol de pênalti (63).

O Mallorca conseguiu empatar pouco antes do intervalo (43), mas o VAR anulou o gol do croata Ante Budimir por impedimento.

Com esta vitória o Sevilla assegurou sua 3ª posição na tabela até o reinício da competição no próximo dia 3 de janeiro. A equipe dirigida por Julen Lopetegui soma 34 pontos, quatro a mais que seu perseguidor imediato, o Getafe (4º), que neste sábado enfrenta o Villarreal (13º).

Já o Mallorca não consegue se acertar e continua correndo riscos. A equipe está na 17ª posição com 15 pontos e, após a vitória na sexta-feira do Eibar (2 a 0 sobre o Granada), já está a quatro do time basco, 16º.

Os ‘bermellones’ estão um ponto acima da zona de rebaixamento que é aberta pelo Celta de Vigo, que viaja no domingo no estádio do Levante (11º).

No domingo, o Real Madrid (2º) recebe o Athletic Bilbao (7º) no duelo que encerra a rodada.

— Jogos da 18ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Eibar – Granada 3 – 0

– Sábado:

Mallorca – Sevilla 0 – 2

Barcelona – Alavés 4 – 1

Villarreal – Getafe

(17h00) Valladolid – Valencia

– Domingo:

(08h00) Leganés – Espanyol

(10h00) Osasuna – Real Sociedad

(12h00) Betis – Atlético de Madrid

(14h30) Levante – Celta Vigo

(17h00) Real Madrid – Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 39 18 12 3 3 47 21 26

2. Real Madrid 36 17 10 6 1 33 12 21

3. Sevilla 34 18 10 4 4 23 17 6

4. Getafe 30 17 8 6 3 26 16 10

5. Atlético de Madrid 29 17 7 8 2 18 10 8

6. Real Sociedad 28 17 8 4 5 28 20 8

7. Athletic Bilbao 27 17 7 6 4 19 12 7

8. Valencia 27 17 7 6 4 27 24 3

9. Granada 24 18 7 3 8 24 25 -1

10. Osasuna 23 17 5 8 4 22 20 2

11. Levante 23 17 7 2 8 22 26 -4

12. Betis 23 17 6 5 6 24 29 -5

13. Villarreal 22 17 6 4 7 30 25 5

14. Valladolid 19 17 4 7 6 14 20 -6

15. Alavés 19 18 5 4 9 19 28 -9

16. Eibar 19 18 5 4 9 18 28 -10

17. Mallorca 15 18 4 3 11 18 32 -14

18. Celta Vigo 14 17 3 5 9 14 25 -11

19. Leganés 10 17 2 4 11 12 28 -16

20. Espanyol 10 17 2 4 11 12 32 -20

./bds/gh/iga/aam