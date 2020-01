Barça só empata com Espanyol mas mantém liderança; Real Madrid vence Getafe

O Barcelona só conseguiu empatar em 2 a 2 no campo do lanterna da Liga, o Espanyol, neste sábado pela 19a rodada do campeonato, mas conseguiu manter a liderança, apesar de ficar empatado em pontos com o Real Madrid, que venceu por 3 a 0 o Getafe (7º).

Os gols de Luis Suárez (55) e Arturo Vidal (58) no segundo tempo permitiram ao Barcelona virar o placar, após o gol inicial do Espanyol por meio de David López (23).

Mas quando parecia que o Barcelona iria conquistar a vitória, o chinês Wu Lei, com um chute cruzado, conseguiu o empate final (88), depois que o Barça ficou com dez, ao ter o holandês Frenkie De Jong expulso por receber o segundo cartão amarelo (74).

O Barcelona entrou em desvantagem no dérbi catalão, e uma derrota teria concedido a liderança ao Real Madrid.

O Espanyol abriu o placar aos 23 minutos com uma cabeçada de David López, após uma cobrança de falta da direita de Marc Roca, na primeira partida sob o comando do técnico Abelardo Fernández.

O uruguaio Luis Suarez, aos 55 minutos, ao finalizar um cruzamento da esquerda de Jordi Alba, empatou para o Barcelona.

Apenas três minutos depois, o próprio Suarez, cruzou da esquerda para a segunda trave, para que o chileno Arturo Vidal desviasse para o fundo das redes (58).

O gol de empate de Wu Lei deixou tudo igual no clássico catalão e impediu que o Barça iniciasse 2020 com uma vitória.

– Real Madrid se impõe –

Mais cedo, graças às defesas do belga Thibaut Courtois no primeiro tempo e aos gols do francês Raphael Varane e do croata Luka Modric, o Real Madrid venceu por 3 a 0 o Getafe fora de casa.

A equipe comandada por Zinedine Zidane venceu com duas jogadas aéreas, as duas concluídas por Varane (34 e 53), mas no primeiro lance o gol foi atribuído ao goleiro do Getafe, David Soria. O terceiro foi marcado por Modric nos acréscimos (90+6).

O protagonista do primeiro tempo da partida disputada no Coliseum Alfonso Pérez Muñoz foi Courtois, decisivo com três defesas, para que sua equipe chegasse ao intervalo em vantagem no placar.

O goleiro da seleção belga vive uma grande fase, como demonstrou com suas intervenções espetaculares em chutes do uruguaio Mauro Arambarri (24), do marroquino Fayçal Fajr (44) e do também uruguaio Leandro Cabrera (45+1).

Naquela que foi praticamente sua única chance contra o gol da equipe local, o francês Ferland Mendy cruzou para seu compatriota Varane, que na entrada da pequena área cabeceou quando Soria se adiantou para tirar com o punho mas a bola acabou no fundo das redes.

No início do segundo tempo, o Real Madrid pôde respirar mais tranquilo em outra cabeçada de Varane após um cruzamento de Toni Kroos. O gol só foi validado três minutos depois, após consulta ao VAR, devido a um possível impedimento do zagueiro francês.

Com a vantagem de dois gols, o Real Madrid começou a pensar na Supercopa da Espanha que vai disputar na próxima semana na Arábia Saudita e Zidane poupou jogadores que mais atuaram nas últimas semanas como Kroos, Benzema e Isco.

No entanto, o clube merengue ainda teve tempo de marcar um terceiro, em um roubo de bola de Vinícius Jr, que terminou com Gareth Bale lançando para Valverde e o meia uruguaio tocou para Modric finalizar com o gol vazio.

O adversário do Real Madrid em Yedá na próxima quarta-feira, o Valencia, começou o dia com uma vitória por 1 a 0 sobre o Eibar (16), graças a um gol do atacante uruguaio Maxi Gomez (27).

Com este triunfo, o Valencia soma 31 pontos, e está em sexto lugar, empatado com a Real Sociedad (5º).

– Atlético vence Levante –

Enquanto isso o Atlético de Madrid venceu o Levante (9º) por 2 a 1 e com esse resultado chegou à terceira posição na Liga, ultrapassando o Sevilla (4º), que na sexta-feira ficou apenas no empate (1-1) em casa com o Athletic Bilbao (8º).

Os três gols da partida foram marcados no primeiro tempo, em apenas cinco minutos. O argentino Ángel Correa abriu o placar aos 13 minutos para o Atlético Madrid mas Roger Martí empatou em seguida para o Levante (16).

A alegria durou pouco para o time ‘valenciano’. O zagueiro brasileiro Felipe Augusto desempatou dois minutos depois dando a vitória ao Atleti (18).

Atlético e Sevilla somam 35 pontos, mas os ‘rojiblancos’ são terceiros graças ao saldo de gols (+10 contra +6).

“Começamos o ano com uma vitória, isso é o importante. Todos nós queremos resolver os jogos antes, mas se o gol não sai, não sairá”, disse o goleiro esloveno do Atlético, Jan Oblak, que salvou seu time com uma grande defesa nos instantes finais da partida”.

— Jogos da 19ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Valladolid – Leganés 2 – 2

Sevilla – Athletic Bilbao 1 – 1

– Sábado:

Valencia – Eibar 1 – 0

Getafe – Real Madrid 0 – 3

Atlético de Madrid – Levante 2 – 1

Espanyol – Barcelona 2 – 2

– Domingo:

(08h00) Granada – Mallorca

(10h00) Real Sociedad – Villarreal

(12h00) Alavés – Betis

(17h00) Celta Vigo – Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 40 19 12 4 3 49 23 26

2. Real Madrid 40 19 11 7 1 36 12 24

3. Atlético de Madrid 35 19 9 8 2 22 12 10

4. Sevilla 35 19 10 5 4 24 18 6

5. Real Sociedad 31 18 9 4 5 32 23 9

6. Valencia 31 19 8 7 4 29 25 4

7. Getafe 30 19 8 6 5 26 20 6

8. Athletic Bilbao 29 19 7 8 4 20 13 7

9. Levante 26 19 8 2 9 26 29 -3

10. Villarreal 25 18 7 4 7 31 25 6

11. Granada 24 18 7 3 8 24 25 -1

12. Osasuna 23 18 5 8 5 25 24 1

13. Betis 23 18 6 5 7 25 31 -6

14. Valladolid 21 19 4 9 6 17 23 -6

15. Alavés 19 18 5 4 9 19 28 -9

16. Eibar 19 19 5 4 10 18 29 -11

17. Mallorca 15 18 4 3 11 18 32 -14

18. Celta Vigo 14 18 3 5 10 15 28 -13

19. Leganés 14 19 3 5 11 16 30 -14

20. Espanyol 11 19 2 5 12 14 36 -22

