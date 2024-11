Barça sai na frente, mas sofre 2 gols no fim e cede empate com o Celta

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/11/2024 - 20:18 Para compartilhar:

O líder Barcelona ficou no empate em 2 a 2 com o Celta de Vigo (11º) neste sábado (23), pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, em que o Atlético de Madrid subiu provisoriamente para a segunda colocação com a vitória sobre o Alavés (16º) por 2 a 1.

Com o empate, o Barça soma agora 34 pontos, cinco à frente do Atlético. O Real Madrid cai para a terceira colocação com 27 pontos, mas no domingo visita o Leganés (14º) e pode retomar a vice-liderança em caso de vitória.

Tudo parecia tranquilo para o Barça com a vantagem de 2 a 0 nos minutos finais da partida, mas o Celta arrancou o empate e deixou o time catalão com um ponto muito amargo.

“Não foram só os últimos dez minutos. Foi todo o jogo. Fizemos um jogo realmente ruim. Temos que ser sinceros”, admitiu o técnico do Barcelona, Hansi Flick, antes de ressaltar a falta de concentração da equipe: “O que vimos hoje é o resumo: Quando se joga a 80% ou 85%, não se pode ganhar”.

No início do jogo, Raphinha aproveitou uma falha do lateral Óscar Mingueza em tentativa de cortar um passe de Jules Koundé e abriu o placar aos 14 minutos.

No segundo tempo, o brasileiro roubou a bola no meio-campo e deu origem ao contra-ataque que terminou com Robert Lewandowski (60′) fazendo o segundo do Barcelona.

Raphinha soma oito gols no campeonato, seu melhor desempenho pelo Barça, enquanto Lewandowski é o artilheiro com 15 gols.

Mas quando parecia que os três pontos já estavam garantidos, o time catalão ficou com dez jogadores pela expulsão de Marc Casadó e acabou não conseguindo segurar a vantagem.

Uma falha descomunal de Koundé, que perdeu a bola dentro da área, Alfon González não perdoou e fez o primeiro do Celta (84′).

“Não fiz um bom jogo, desde o início. Pagamos pela falta de concentração. Assumo esse ero, que nos coloca em uma situação difícil”, reconheceu o zagueiro francês.

Dois minutos depois, Hugo Álvarez empatou depois de fintar o lateral Héctor Fort e chutou cruzado para bater o goleiro Iñaki Peña.

– Atlético de Madrid encosta –

Mais cedo, o Atlético de Madrid venceu o Alavés por 2 a 1, de virada, no estádio Metropolitano.

Jon Guridi (6′) abriu o placar para os visitantes cobrando pênalti, mas Antoine Griezmann (75′), também da marca dos 11 metros, e o norueguês Alexander Sorloth (85′) deram a vitória ao time ‘colchonero’.

“O Alavés se fechou muito em, tentou se fechar de maneira organizada e com muito trabalho. Fomos para o intervalo e acho que o time continuou melhorando, tendo mais agressividade, mais peso na área, e isso nos fez criar mais perigo. Veio o pênalti e uma grande jogada, finalizada da melhor maneira por Sorloth”, declarou o técnico Diego Simeone em entrevista coletiva.

Depois de completar 700 jogos à frente do Atlético, Simeone foi perguntado sobre se mudou ao longo do tempo: “Quem me vê tem que dizer se eu mudei ou não. As pessoas não são as mesmas durante 13 anos. Continuo sendo nobre, direto e muito claro com o que eu quero”.

— Jogos da 14ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Getafe – Valladolid 2 – 0

– Sábado:

Valencia – Betis 4 – 2

Atlético de Madrid – Alavés 2 – 1

Las Palmas – Mallorca 2 – 3

Girona – Espanyol 4 – 1

Celta Vigo – Barcelona 2 – 2

– Domingo:

(10h00) Osasuna – Villarreal

(12h15) Sevilla – Rayo Vallecano

(14h30) Leganés – Real Madrid

(17h00) Athletic Bilbao – Real Sociedad

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 34 14 11 1 2 42 14 28

2. Atlético de Madrid 29 14 8 5 1 21 8 13

3. Real Madrid 27 12 8 3 1 25 11 14

4. Villarreal 24 12 7 3 2 23 19 4

5. Girona 21 14 6 3 5 20 18 2

6. Mallorca 21 14 6 3 5 13 12 1

7. Osasuna 21 13 6 3 4 17 20 -3

8. Athletic Bilbao 20 13 5 5 3 19 13 6

9. Betis 20 14 5 5 4 16 16 0

10. Real Sociedad 18 13 5 3 5 11 10 1

11. Celta Vigo 18 14 5 3 6 22 24 -2

12. Rayo Vallecano 16 12 4 4 4 13 13 0

13. Sevilla 15 13 4 3 6 12 18 -6

14. Leganés 14 13 3 5 5 13 16 -3

15. Getafe 13 14 2 7 5 10 11 -1

16. Alavés 13 14 4 1 9 15 24 -9

17. Las Palmas 12 14 3 3 8 18 25 -7

18. Valencia 10 12 2 4 6 12 19 -7

19. Espanyol 10 13 3 1 9 12 26 -14

20. Valladolid 9 14 2 3 9 10 27 -17

