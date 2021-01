Barça realiza PCR nos atletas após dois casos positivos de Covid-19 Clube divulgou na última segunda-feira que membros da comissão técnica testaram positivo. Planejamento do time para esta terça foi adiado na véspera de jogo

Na manhã desta terça-feira, jogadores do Barcelona realizaram testes de Covid-19 após dois casos terem sido detectados em membros da comissão técnica na última segunda-feira. A equipe, que joga nesta quarta contra o Athletic Bilbao pelo Campeonato Espanhol, aguarda os resultados e não realizou o último treinamento antes do duelo.

Após os exames, os atletas retornaram para suas residências e podem ter que retornar ao Centro de Treinamento mais tarde para o último trabalho coletivo antes do confronto. Além do treinamento, a coletiva de imprensa do técnico Ronald Koeman e a divulgação da lista dos relacionados também foram adiados.

Nos bastidores do clube, a expectativa é de que o jogo possa ser realizado no San Mamés e que a suspensão não será necessária. Segundo o protocolo feito para a retomada das competições, se uma equipe tiver sete jogadores do time principal disponíveis para uma partida, ela será realizada.

