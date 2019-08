Barça perde para o Athletic de Bilbao na estreia; Suárez se machuca

O Barcelona, atual campeão, abriu a temporada 2019-2020 da Liga espanhola com uma derrota de 1 a 0 para o Athletic de Bilbao fora de casa, nesta sexta, em uma partida em que o uruguaio Luis Suárez foi substituído por lesão.

Sem poder contar com Lionel Messi, também machucado, o Barça acabou perdendo no Nuevo San Mamés com um golaço do veterano Aritz Aduriz (de 38 anos) de meia-bicicleta (89) após um cruzamento de seu companheiro Ander Capagen.

Foi um final cruel para o Barça, que acumulou problemas em sua estreia no campeonato.

Messi havia ficado fora da partida devido à lesão que sofreu na panturrilha da perna direita em um treino.

A esse contratempo se somou a inesperada lesão ainda no primeiro tempo de outro astro do ataque, o uruguaio Suárez.

“Luis Suárez tem uma lesão muscular na perna direita. Amanhã (sábado) serão feitos mais exames para determinar o alcance exato da lesão”, explicou o Barça em sua conta do Twitter.

O jogador uruguaio, que tinha acabado de mandar uma bola na trave, fez um gesto na direção do banco para indicar que não poderia continuar e foi substituído aos 39 minutos pelo brasileiro Rafinha.

O francês Antoine Griezmann, que começou na ponta esquerda, foi quem acabou ocupando seu lugar no ataque no desenho tático.

Mas o ex-artilheiro do Atlético de Madrid não conseguiu balançar as redes desta vez.

– Coutinho apenas assiste –

No primeiro tempo, o Athletic levou perigo logo no início, com duas boas chances de Iñaki Williams nos primeiros quinze minutos que Ter Stegen defendeu. Depois, o Barça mandou duas bolas na trave, a de Suárez e outra desviada por Unai Simón após um chute de esquerda de Rafinha.

Na segunda etapa, Rafinha (79) e Griezmann (84) estiveram perto de marcar para o Barça, mas Aduriz decidiu (89) e deu a primeira alegria aos ‘Leones’.

Antes da partido em Bilbao, Guillermo Amor, diretor de Relações Institucionais do Barça, havia admitido a existência de um “início de acordo” com o Bayern de Munique para que o brasileiro Philippe Coutinho se transfira para o Bayern de Munique.

Coutinho estava inicialmente escalado, mas acabou ficando na tribuna, com a previsão dessa iminente saída para o futebol alemão.

No sábado continua a primeira rodada espanhola com cinco partidas, entre elas a do Real Madrid contra o Celta de Vigo fora de casa.

Já no domingo, o choque de maior destaque e que vai encerrar a primeira rodada do campeonato espanhol será o clássico madrilenho entre Atlético e Getafe.

