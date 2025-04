Barça perde na visita ao Dortmund (3-1) mas vai às semis da Champions

O Barcelona se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões nesta terça-feira (15), apesar da derrota por 3 a 1 sofrida na Alemanha para o Borussia Dortmund, que foi insuficiente para reverter a vantagem de 4 a 0 conquistada no jogo de ida.

O Barça, que chegou a ficar com um placar adverso de 2 a 0 e de 3 a 1 após um hat-trick do atacante guineense Serhou Guirassy (11′, de pênalti, 49′ e 76′), respirou aliviado com um gol contra do zagueiro argelino Ramy Bensebaini (54′).

O time catalão aguarda o adversário de sua primeira semifinal desde 2019, que sairá do duelo desta quarta-feira entre Inter de Milão e Bayern de Munique.

