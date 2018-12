Barça goleia Levante e segue na liderança isolada na Espanha

O Barcelona goleou por 5 a 0 fora de casa o Levante (8º), com direito a três gols de Lionel Messi, neste domingo pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, e se manteve na liderança isolada da competição, à frente do Sevilla (2º).

Luis Suárez abriu o placar aproveitando lindo passe de Messi (35 minutos), antes do argentino ampliar o placar em rápido contra-ataque (43).

No segundo tempo, Messi continuou seu show particular balançando as redes outras duas vezes (47 e 60) e Gerard Piqué (87) fechou a conta.

Após um primeiro tempo insosso, o Barça melhorou na segunda etapa sob a batuta de Messi para manter os três pontos de vantagem sobre o Sevilla, que derrotou por 2 a 0 o Girona, e sobre o Atlético de Madrid, que no sábado derrotou por 3 a 2 o Valladolid.

Com a atuação de gala, Messi assumiu a artilharia do Campeonato Espanhol, agora com 14 gols.

Na parte de baixo da tabela, o Villarreal (17º) empatou em 2 a 2 com o Huesca (20º) num duelo de desesperados.

O empate deixa o Villarreal com um ponto de vantagem sobre o Athletic Bilbao, primeira equipe na zona de rebaixamento, enquanto o Huesca segue na lanterna.

— Programação e resultados da 16ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Sexta-feira:

Celta Vigo – Leganés 0 – 0

– Sábado:

Getafe – Real Sociedad 1 – 0

Valladolid – Atlético de Madrid 2 – 3

Real Madrid – Rayo Vallecano 1 – 0

Eibar – Valencia 1 – 1

– Domingo:

Sevilla – Girona 2 – 0

Espanyol – Betis 1 – 3

SD Huesca – Villarreal 2 – 2

Levante – Barcelona 0 – 5

– Segunda-feira:

(18h00) Alavés – Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 34 16 10 4 2 46 19 27

2. Sevilla 31 16 9 4 3 29 16 13

3. Atlético de Madrid 31 16 8 7 1 24 12 12

4. Real Madrid 29 16 9 2 5 24 19 5

5. Betis 25 16 7 4 5 19 18 1

6. Getafe 24 16 6 6 4 17 12 5

7. Alavés 24 15 7 3 5 18 17 1

8. Levante 22 16 6 4 6 27 30 -3

9. Celta Vigo 21 16 5 6 5 28 24 4

10. Girona 21 16 5 6 5 17 19 -2

11. Espanyol 21 16 6 3 7 18 23 -5

12. Valladolid 20 16 5 5 6 15 18 -3

13. Eibar 20 16 5 5 6 20 24 -4

14. Valencia 19 16 3 10 3 13 13 0

15. Real Sociedad 19 16 5 4 7 18 19 -1

16. Leganés 18 16 4 6 6 15 19 -4

17. Villarreal 15 16 3 6 7 17 21 -4

18. Athletic Bilbao 14 15 2 8 5 15 23 -8

19. Rayo Vallecano 10 16 2 4 10 15 31 -16

20. SD Huesca 8 16 1 5 10 14 32 -18

