Barça goleia Granada (4-0) com dois gols de Messi e dois de Griezmann

O Barcelona continua sua escalada na LaLiga e já acumula oito jogos sem perder (20 pontos em 24 possíveis), após vencer o Granada (7º) por 4 a 0 neste sábado, em partida da 18ª rodada do campeonato espanhol.

Com dois gols do francês Antoine Griezmann (12 e 63), um dos jogadores mais criticados pelo mau desempenho no começo da temporada, e dois do argentino Lionel Messi (35 e 42), que parece estar aos poucos voltando ao seu melhor nível, a equipe de Ronald Koeman conquistou os três pontos em sua visita ao Estadio Nuevo Los Cármenes.

Caso raro nesta temporada, o Barcelona não sofreu em nenhum momento contra um adversário muito inferior e desta vez conseguiu concretizar as chances de gol como Koeman havia reivindicado ao longo do início da temporada.

Messi, substituído por Martin Braithwaite aos 65, tornou-se assim o artilheiro do campeonato espanhol com 11 gols em 17 partidas, e Griezmann pôs fim a um jejum que já durava 8 partidas somando todas as competições.

“O Barça precisa de Leo pelo seu jogo, pela sua importância na criação de chances e também pela eficácia, que é necessária para lutar pelos títulos”, elogiou Koeman no final da partida.

Este grande triunfo na Andaluzia foi também a oportunidade de ver o meia catalão Sergio Busquets disputar seu 600º jogo com a camisa do Barça, e assim entrar para o seleto grupo de Xavi (767), Messi (752) e Iniesta (674), os três outros astros do clube que ultrapassaram esta marca.

Outro destaque foi Samuel Umtiti ter jogado como titular, depois de ficar afastado devido às lesões no início da temporada e acabou se tornando reserva sob o comando de Ronald Koeman. Mas desta vez, Umtiti começou a partida após a lesão do zagueiro Ronald Araujo no aquecimento.

– Nevasca adia jogo do Atlético –

O Barcelona tem 34 pontos e está a dois do Real Madrid, que neste sábado visita o Osasuna (19º) e a quatro do líder Atlético de Madrid, cuja partida contra o Athletic Bilbao no Wanda Metropolitano foi adiada devido à nevasca na capital espanhola.

“Diante da situação excepcional provocada pela tempestade que atravessa grande parte da península, que tem causado o fechamento do aeroporto de Madrid Barajas ao longo de hoje e a impossibilidade de ter o campo em ótimas condições, LaLiga, após contactar ambos os clubes, pediu ao Comitê de Competição Profissional no início da manhã para suspender a partida Club Atlético de Madrid-Athletic Club”, disse a agência em um comunicado.

A nevasca que caiu na sexta-feira na Espanha, a pior dos últimos 50 anos, provocou caos no país, deixando centenas de motoristas bloqueados, o aeroporto de Madri fechado e a península quase paralisada, quando a previsão é de que o pior ainda está por vir com 20 centímetros extras esperados neste sábado.

– Sevilla vence Real Sociedad –

Mais cedo, um hat-trick do marroquino Youssef En-Nesyri deu a vitória ao Sevilla em casa contra a Real Sociedad por 3 a 2, resultado que fez com que o time local alcançasse a equipe de San Sebastián.

Com esta vitória, o Sevilla, sexto colocado, soma agora 30 pontos, se igualando à Real Sociedad, quinta, mas com melhor saldo de gols.

Em uma partida que teve um início alucinante, En-Nesyri já havia marcado dois gols antes dos dez minutos (aos 4 e 7), embora a Real Sociedad tenha conseguido empatar duas vezes por meio de um gol contra do zagueiro brasileiro Diego Carlos (5) e um gol do sueco Alexander Isak (14).

Em apenas 15 minutos, quatro gols haviam sido marcados, e seria o próprio atacante marroquino quem faria o gol da vitória do Sevilla no início do segundo tempo (46), após um cruzamento do argentino Lucas Ocampos.

Enquanto isso, o jogo entre Atlético de Madrid e Athletic Bilbao, inicialmente agendado para este sábado, às 12h15 (horário de Brasília), no estádio Wanda-Metropolitano da capital, foi adiado devido à nevasca que atinge a cidade.

— Jogos da 18ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Celta Vigo – Villarreal 0 – 4

– Sábado:

Sevilla – Real Sociedad 3 – 2

Granada – Barcelona 0 – 4

Osasuna – Real Madrid

– Domingo:

(10h00) Levante – Eibar

(12h15) Cádiz – Alavés

(17h00) Valladolid – Valencia

– Segunda-feira:

(15h00) Elche – Getafe

(17h00) SD Huesca – Betis

. adiado

Atlético de Madrid – Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atlético de Madrid 38 15 12 2 1 29 6 23

2. Real Madrid 36 17 11 3 3 30 15 15

3. Barcelona 34 18 10 4 4 37 17 20

4. Villarreal 32 18 8 8 2 26 17 9

5. Real Sociedad 30 19 8 6 5 29 16 13

6. Sevilla 30 16 9 3 4 21 13 8

7. Granada 24 17 7 3 7 19 29 -10

8. Celta Vigo 23 18 6 5 7 22 28 -6

9. Athletic Bilbao 21 18 6 3 9 21 22 -1

10. Cádiz 20 17 5 5 7 12 21 -9

11. Betis 20 17 6 2 9 20 31 -11

12. Eibar 19 17 4 7 6 14 16 -2

13. Levante 18 16 4 6 6 21 23 -2

14. Alavés 18 17 4 6 7 15 20 -5

15. Valladolid 18 17 4 6 7 16 24 -8

16. Getafe 17 16 4 5 7 12 17 -5

17. Valencia 16 17 3 7 7 23 25 -2

18. Elche 16 15 3 7 5 13 18 -5

19. Osasuna 14 16 3 5 8 15 25 -10

20. SD Huesca 12 17 1 9 7 14 26 -12

