Barça ergue a taça da Champions ao bater o United em 2009 Confira como foi a festa do Barcelona ao vencer o Manchester United por 2 a 0 e conquistar a Liga dos Campeões de 2008/09. A equipe comandada por Pep Guardiola venceu com gols de Samuel Eto'o e Lionel Messi no Estádio Olímpico, em Roma, Itália.