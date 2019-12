Barça empata e abre caminho para Real Madrid assumir liderança; Atlético vence

O Barcelona (1º) empatou em 2 a 2 fora de casa com a Real Sociedad (4º), neste sábado pela 17ª rodada da Liga, e deixou a liderança nas mãos do Real Madrid, segundo com um ponto a menos, e que no domingo visita o Valencia (8º).

A quatro dias do ‘Clásico’ entre os dois gigantes do futebol espanhol, o Barça não conseguiu superar a Real Sociedad, uma equipe que costuma complicar a vida dos ‘azulgranás’.

Os gols dos visitantes foram marcados pelo francês Antoine Griezmann (38) e o uruguaio Luis Suárez (49), enquanto que para o time local quem fez foi o capitão Mikel Oyarzabal (12, de pênalti) e o atacante sueco Alexander Isak (62).

A Real Sociedad, mais incisiva, teve mais posse de bola e mais chutes na direção do gol do Barcelona, que mais uma vez não fez uma grande atuação fora do Camp Nou.

Em uma grande partida, o Barça virou depois de sofrer o gol da Real Sociedad, marcado por Oyarzabal de pênalti depois que o árbitro viu um agarrão de Sergio Busquets em Diego Llorente.

Primeiro Suárez roubou uma bola do próprio Llorente e tocou para Griezmann, que mandou para o fundo das redes. O francês não comemorou o gol que marcou contra o clube que o revelou e onde deu início a sua carreira na elite do futebol.

Depois foi a vez de Busquets furar a defesa, que estava adiantada, com um passe para Lionel Messi que tocou para o ‘Pistolero’ Suárez marcar.

A Real Sociedad teve seu esforço premiado com um cruzamento de Nacho Monreal que Isak aproveitou a sobra após uma defesa de Marc André Ter-Stegen.

Também neste sábado o Levante (11º) venceu o Granada (9º) fora de casa por 2 a 1 e o Athletic Bilbao (6º) empatou sem gols em seu estádio diante do Eibar (16º).

Mais tarde o Atlético de Madrid chegou ao quarto lugar e alcançou a chamada ‘zona Champions’ ao derrotar em casa o Osasuna em uma boa partida dos ‘Colchoneros’, com gols de Álvaro Morata (67) e Saúl Níguez (75).

O time comandado por Diego Simeone tem agora 29 pontos e está a seis do líder Barcelona, que ainda tem um jogo a menos.

— Jogos da 17ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Alavés – Leganés 1 – 1

– Sábado:

Granada – Levante 1 – 2

Real Sociedad – Barcelona 2 – 2

Athletic Bilbao – Eibar 0 – 0

Atlético de Madrid – Osasuna 2 – 0

– Domingo:

(08h00) Getafe – Valladolid

(10h00) Celta Vigo – Mallorca

(12h00) Espanyol – Betis

(14h30) Sevilla – Villarreal

(17h00) Valencia – Real Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 35 16 11 2 3 43 20 23

2. Real Madrid 34 15 10 4 1 32 11 21

3. Sevilla 31 16 9 4 3 20 15 5

4. Atlético de Madrid 29 17 7 8 2 18 10 8

5. Real Sociedad 28 17 8 4 5 28 20 8

6. Getafe 27 16 7 6 3 24 16 8

7. Athletic Bilbao 27 17 7 6 4 19 12 7

8. Valencia 26 16 7 5 4 26 23 3

9. Granada 24 17 7 3 7 24 22 2

10. Osasuna 23 17 5 8 4 22 20 2

11. Levante 23 17 7 2 8 22 26 -4

12. Betis 22 16 6 4 6 22 27 -5

13. Villarreal 19 16 5 4 7 28 24 4

14. Valladolid 19 16 4 7 5 14 18 -4

15. Alavés 19 17 5 4 8 18 24 -6

16. Eibar 16 17 4 4 9 15 28 -13

17. Mallorca 14 16 4 2 10 16 28 -12

18. Celta Vigo 13 16 3 4 9 12 23 -11

19. Leganés 10 17 2 4 11 12 28 -16

20. Espanyol 9 16 2 3 11 10 30 -20

./bds/bur/pm/iga/aam