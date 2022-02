Barça empata com Espanyol (2-2) e volta ao G4; Betis vence Levante e se consolida em 3º

Barcelona e Espanyol empataram em 2 a 2 no dérbi da capital catalã, e com esse ponto o time azulgrana recuperou o 4º lugar que garante uma vaga na próxima Liga dos Campeões, enquanto o Betis se consolidou no pódio depois de vencer por 4 a 2 o lanterna Levante.

O Espanyol (13º) esteve muito perto de conquistar os três pontos, com Sergi Darder (40) e Raúl de Tomás (64) virando o placar após o gol inicial de Pedri (2).

Mas a equipe de Xavi Hernández, já nos acréscimos e com as duas equipes jogando com dez devido à expulsão simultânea de Gerard Piqué e Nico Melamed (90+2), resgatou um ponto com uma cabeçada do holandês Luuk de Jong (90+6).

Com este ponto, o Barcelona recupera o quarto lugar que havia ficado com o Atlético de Madrid, embora as duas equipes tenham os mesmos pontos (39).

“É um campo complicado. O líder também perdeu pontos aqui. Acho que em momentos do jogo fomos muito bem e poderíamos ter vencido como poderíamos ter perdido, mas seria muito injusto”, declarou o técnico do Barça após a partida.

“Nós sofremos demais e os adversários são eficazes. São erros e temos que minimizá-los (…) Temos que ser autocríticos. Não fomos eficazes quando dominávamos”, admitiu Xavi.

Quando havia se passado apenas um minuto de jogo, o Espanyol cometeu um erro na saída de bola, que sobrou para Jordi Alba e o cruzamento da esquerda feito pelo lateral foi desviado para a rede por Pedri (2), livre de marcação na segunda trave.

Esse gol deu lugar a muitos minutos de um primeiro tempo sonolento, no qual o Espanyol se mostrou muito errático com a bola e o Barcelona não teve a ambição de buscar o segundo gol.

A equipe comandada por Xavi Hernández acabou pagando por essa conformidade já que, pouco antes do intervalo, o time local empatou com um chute de pé direito no ângulo de Sergi Darder, no primeiro lance de perigo do Espanyol (40).

Depois que o VAR anulou o gol de Gavi por impedimento de Frenkie de Jong pouco antes dos 60 minutos de jogo, Xavi decidiu tornar o time mais ofensivo colocando Pierre Emerick Aubameyang no lugar do meia holandês.

Mas quem marcou foi Raúl de Tomás para o Espanyol dois minutos depois: Darder se livrou da defesa do Barça com um passe em profundidade e Raúl de Tomás superou o goleiro alemão Marc André Ter Stegen no mano a mano (64).

Quando tudo parecia perdido para o Barça, Adama Traoré alçou desesperadamente uma bola na área e Luuk De Jong cabeceou longe alcance de Diego López garantindo assim o empate final (90+6).

– Betis se consolida no pódio –

Mais cedo Betis e Real Sociedad venceram Levante (4-2) e Granada (2-0) e se mantiveram na liderança do campeonato espanhol após 24 rodadas disputadas.

O Betis consolida seu terceiro lugar no pódio graças a mais uma grande atuação da equipe comandada pelo chileno Manuel Pellegrini.

Na complicada visita ao lanterna, cada vez mais próximo do rebaixamento, o time ‘verdiblanco’ fez um grande primeiro tempo, no qual marcou três gols por meio do francês Nabi Fekir (14), Edgar González (29) e do português William Carvalho (42).

Essa superioridade levou o Betis a um certo relaxamento que o Levante aproveitou para diminuir através de uma dobradinha de Dani Gómez (43 e 47), mas Fekir voltou a aparecer para dar o toque final com seu segundo gol (49) e a vitória foi decretada após o expulsão do veterano atacante do Levante, Roberto Soldier (75).

Com 43 pontos, o Betis está quatro pontos à frente do Atlético de Madrid (que tem um jogo a menos) e cinco de vantagem sobre o Barça, que fecha o domingo no clássico de Barcelona contra o Espanyol (13º).

Enquanto isso a Real Sociedad acertou seu rumo com uma vitória por 2 a 0 sobre o Granada (16º) após as últimas semanas de resultados negativos.

O capitão ‘txuri-urdin’, Mikel Oyarzábal, colocou os bascos na frente convertendo um pênalti pouco antes do intervalo (37) e o meia brasileiro Rafael Alcântara garantiu o triunfo no segundo tempo (74).

Em outro jogo disputado neste domingo, o Valencia (12º) teve sua reação no campeonato interrompida ao perder por 2 a 1 para o Alavés (18º).

— Jogos da 24ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Sevilla – Elche 2 – 0

– Sábado:

Cádiz – Celta Vigo 0 – 0

Villarreal – Real Madrid 0 – 0

Rayo Vallecano – Osasuna 0 – 3

Atlético de Madrid – Getafe 4 – 3

– Domingo:

Alavés – Valencia 2 – 1

Levante – Betis 2 – 4

Real Sociedad – Granada 2 – 0

Espanyol – Barcelona 2 – 2

– Segunda-feira:

(17h00) Mallorca – Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 54 24 16 6 2 48 20 28

2. Sevilla 50 24 14 8 2 36 16 20

3. Betis 43 24 13 4 7 45 29 16

4. Barcelona 39 23 10 9 4 38 27 11

5. Atlético de Madrid 39 23 11 6 6 42 33 9

6. Real Sociedad 38 23 10 8 5 24 21 3

7. Villarreal 36 24 9 9 6 38 23 15

8. Athletic Bilbao 34 23 8 10 5 23 18 5

9. Osasuna 32 24 8 8 8 25 27 -2

10. Celta Vigo 31 24 8 7 9 28 25 3

11. Rayo Vallecano 31 23 9 4 10 27 27 0

12. Valencia 30 24 7 9 8 36 38 -2

13. Espanyol 28 24 7 7 10 29 34 -5

14. Elche 26 24 6 8 10 26 33 -7

15. Getafe 25 24 6 7 11 23 27 -4

16. Granada 24 24 5 9 10 26 36 -10

17. Mallorca 23 22 5 8 9 19 34 -15

18. Alavés 20 24 5 5 14 19 39 -20

19. Cádiz 19 24 3 10 11 20 38 -18

20. Levante 11 23 1 8 14 23 50 -27

