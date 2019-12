Barça e Real se enfrentam pela liderança, mas sob ameaça independentista

O Barcelona recebe nesta quarta-feira o Real Madrid num clássico que vale a liderança do Campeonato Espanhol, marcado pela ameaça de manifestações independentistas catalães, que já obrigaram o adiamento da partida em outubro.

o Barça lidera a Liga espanhola empatado em 35 pontos com o Real, segundo colocado, após os dois gigantes tropeçarem no último fim de semana contra Real Sociedad (2-2) e Valencia (1-1), respectivamente.

A partida se apresenta como uma oportunidade para as duas equipes assumirem a liderança isolada, antes da última rodada do ano, no próximo fim de semana.

Apesar dos recentes tropeços, Barça e Real chegam ao clássico em ótima fase, classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões e com ataques inspirados, liderados por Lionel Messi e Karim Benzema.

– Messi e Benzema, em plena forma –

O francês e o astro argentino lideram a artilharia do Campeonato Espanhol com 12 gols cada antes de seu encontro no gramado do Camp Nou.

Messi poderá coroar um grande ano, no qual foi eleito o melhor jogador do mundo pela sexta vez, com uma vitória sobre o Real Madrid, e terá ao seu lado no ataque Luis Suárez e Antoine Griezmann, que balançaram as redes contra a Real Sociedad.

Griezmann, grande contratação do Barcelona para a temporada, parece ter encontrado o caminho do gol, tendo marcado nos últimos dois jogos, além de mostrar melhor entrosamento com os novos companheiros.

“Será um dia incrível, muito importante para mim e espero chegar da melhor maneira para fazer um grande jogo”, declarou Griezmann.

Do outro lado, Benzema vive um de seus melhores momentos no Real Madrid, que vem crescendo sob o comando de Zinedine Zidane após alguns tropeços no início da temporada.

Apoiado por uma linha no meio de campo com Casemiro como referência defensiva, o Real Madrid espera ter melhor sorte no Camp Nou, onde no ano passado foi goleado por impressionantes 5 a 1 pelo arquirrival, o que provocou a demissão do técnico Julen Lopetegui.

“Estamos jogando bem há algum tempo, conseguimos os resultados, estamos contentes, então chegamos ao clássico em um bom momento”, declarou nesta terça-feira Zidane.

“Barça-Madrid, Madrid-Barça sempre são jogos diferentes, especiais, nos quais não importa como você chega, como chega o outro”, afirmou Messi, que espera um Real Madrid “muito forte”.

– Manifestações independentistas –

Barça e Real Madrid prometem espetáculo em um dos jogos mais vistos do planeta, com audiência estimada de 650 milhões de espectadores, mas que poderá ser marcado por manifestações independentistas catalães.

As manifestações ocorridas em Barcelona em outubro, após a condenação de nove dirigentes independentistas pela tentativa de secessão em 2017, obrigaram o adiamento do clássico. E, para esta quarta-feira, a plataforma independentista Tsunami Democratic promete novas ações.

“Não estou preocupado, estamos feliz de poder disputar uma partida como essa, um clássico. Eu lembro de quando era jogador, a gente vivia para este tipo de jogo, então vamos concentrados, focados somente no jogo”, garantiu Zidane.

Um esquema de segurança com cerca de 3.000 homens ficará encarregado de zelar pela paz dentro e fora do estádio, ao qual as duas equipes chegarão juntas.

“É algo diferente, as regras são as regras, disseram que temos que sair juntos e vamos sair juntos, e pronto”, concluiu o técnico francês.

gr/pm/am