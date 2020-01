Barça é o clube que mais faturou na temporada passada

ROMA, 14 JAN (ANSA) – Com uma receita de 840,8 milhões de euros, o Barcelona superou o rival Real Madrid e assumiu nesta segunda-feira (13) a liderança do ranking “Football Money League”, da consultoria Deloitte, que elenca o faturamento dos clubes do futebol mundial.

Em 23 edições do levantamento, essa foi a primeira vez que o Barcelona ficou com a liderança da lista. A Deloitte analisou o balanço dos times na temporada 2018/2019, que terminou no final de junho do ano passado.

No ranking, o clube catalão é seguido pelo grande rival Real Madrid, que somou 757,3 milhões de euros, e o Manchester United, com 711,5 milhões de euros.

Entre os times italianos, o clube mais bem posicionado é a Juventus. A Velha Senhora ocupa a 10ª colocação, com um faturamento de 459,7 milhões de euros. Em relação ao ranking da temporada passada, a equipe bianconera subiu um degrau.

Um pouco atrás da atual líder da Série A, a Inter de Milão (364,6 milhões de euros) ficou na 14ª posição. Enquanto a Roma (231 milhões de euros) está na 16ª colocação e o Napoli (207,4 milhões de euros) em 20º. O Milan deixou o top-20 da lista da Deloitte e atualmente ocupa a 21ª colocação. Na temporada passada, o clube rossonero era o 18º.

– Confira a lista dos 10 primeiros colocados – 1 – Barcelona – 840,8 milhões de euros 2 – Real Madrid – 757,3 3 – Manchester United – 711,5 4 – Bayern de Munique – 660,1 5 – Paris Saint-Germain – 635,9 6 – Manchester City – 610,6 7 – Liverpool – 604,7 8 – Tottenham – 521,1 9 – Chelsea – 513,1 10 – Juventus – 459,7 (ANSA)