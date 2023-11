Barça e Atlético buscam vaga nas oitavas da Champions em dia chave no Grupo F

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/11/2023 - 16:58 Para compartilhar:

O Barcelona e o Atlético de Madrid têm nesta terça-feira (28) a possibilidade de garantir vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra Porto e Feyenoord, respectivamente, em um dia chave para o desenrolar do Grupo F, o “grupo da morte”.

– Segunda tentativa para o Barça –

O caminho tranquilo para o Barcelona na atual edição da Champions se complicou na quarta rodada da fase de grupos: num jogo em que o empate com o Shakhtar Donetsk bastava para a classificação, os catalães saíram derrotados por 1 a 0 em Hamburgo.

Além disso, a vitória do Porto sobre o Royal Antwerp deixou o time português com os mesmos 9 pontos do Barça no Grupo H e o Shakhtar se manteve vivo na briga com 6 pontos, quando faltam duas rodadas por jogar.

Contra o Porto, no estádio Olímpico de Montjuïc, o Barcelona tem uma segunda chance para se garantir nas oitavas e afastar os fantasmas das duas últimas temporadas, nas quais o time foi eliminado na fase de grupos.

A vitória é sinônimo de classificação e o empate pode servir dependendo do resultado do jogo entre Shakhtar e Royal Antwerp, mas a derrota pode significar uma crise.

– Duelo Griezmann x Santiago Giménez –

Com quatro gols na Champions, o francês Antoine Griezmann é a principal arma do Atlético de Madrid na visita ao Feyenoord para conseguir a vaga nas oitavas. O time ‘colchonero’, invicto após quatro jogos na competição (duas vitórias e dois empates), garante a classificação em caso de vitória em Roterdã.

Mas se o Atlético confia em Griezmann, os neerlandeses apostam no mexicano Santiago Giménez, uma das revelações da temporada no futebol europeu, que no sábado marcou três gols na vitória do Feyenoord sobre o Excelsior por 4 a 2 no Campeonato Neerlandês.

– Rodada de vida ou morte no Grupo F –

O equilibrado Grupo F é o mais embolado do torneio, em uma rodada que pode deixar tudo decidido ou, pelo contrário, prolongar a indefinição até os últimos jogos.

O líder Borussia Dortmund (7 pontos) visita o Milan (5 pontos) com a possibilidade de avançar às oitavas em caso de vitória em San Siro, um resultado que beneficiaria o Paris Saint-Germain (2º, 6 pontos), o outro time com chances de classificação nesta rodada.

O PSG precisa de um empate ou uma vitória do Dortmund e vencer o Newcastle, lanterna da chave com 4 pontos, que pode se despedir nesta terça-feira da Champions.

Mas o Milan, semifinalista na temporada passada, e o Newcastle, que venceu o PSG na Inglaterra por 4 a 1 no jogo de ida, não vão dar o braço a torcer facilmente, o que pode estender até a sexta e última rodada a tensão no “grupo da morte”.

– Liderança e vaga na Liga Europa –

O equilíbrio no Grupo F contrasta com o Grupo G, no qual as duas vagas nas oitavas já estão nas mãos de Manchester City e RB Leipzig, que se enfrentam nesta terça-feira em duelo que vale a liderança da chave.

Com 12 pontos e 100% de aproveitamento, o City só precisa de um empate no Etihad Stadium com o Leipzig, segundo colocado com 9 pontos. Atrás, os modestos Estrela Vermelha e Young Boys, com um ponto cada um, fazem confronto direto pela terceira posição, que dá vaga no mata-mata prévio às oitavas de final da Liga Europa.





