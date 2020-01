Barça demite Valverde e anuncia chegada de Quique Setién

ROMA, 14 JAN (ANSA) – Após a eliminação na Supercopa da Espanha, o Barcelona demitiu nesta segunda-feira (13) o técnico Ernesto Valverde. O clube catalão também anunciou Quique Setién, ex-comandante do Real Betis, como substituto.

O desligamento de Valverde aconteceu após uma reunião de mais de quatro horas entre a diretoria do time e o treinador espanhol. O Barcelona não demitia um técnico no meio da temporada desde 2002/2003, quando o holandês Louis Van Gaal foi despedido.

Desde o meio de 2017 no comando do Barça, Valverde treinou o clube catalão em 145 jogos, tendo 97 vitórias, 32 empates e 16 derrotas, um aproveitamento de 74%. Além disso, venceu dois Campeonatos Espanhóis, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha.

Apesar dos bons números, as cinco eliminações em jogos de mata-mata, como nas duas últimas edições da Liga dos Campeões, contra Roma e Liverpool, pressionaram o treinador de 55 anos.

O novo comandante do Barça possui 61 anos de idade e estava sem clube desde o meio de 2019, quando saiu do Betis depois de duas temporadas. Setién não era a primeira opção do clube, mas as negociações com o ex-jogador Xavi Hernández não deram certo, pois queria seguir no comando do Al Sadd, do Catar. O holandês Ronald Koeman e o argentino Mauricio Pochettino eram também outras alternativas.

Após a dura eliminação na Supercopa da Espanha contra o Atlético de Madrid, o Barcelona voltará a campo nesta domingo (19), diante do Granada, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.(ANSA)