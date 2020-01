Barça contrata jovem português Trincão por EUR31 milhões

O atacante português de 20 anos Francisco Trincão, atualmente no Sporting Braga, será incorporado na próxima temporada ao elenco do Barcelona, que pagará 31 milhões de euros pelo jogador, confirmaram nesta sexta-feira (31) os dois clubes.

Trincão, que assinou contrato com o Barça até a temporada 2024-2025 com multa rescisória no valor de 500 milhões de euros, se juntará a Messi e companhia a partir de 1º de julho de 2020.

O jovem atacante, integrante da seleção sub-21 de Portugal, começou a carreia no SC Vianense e teve passagens por Porto, Palmeiras e Braga.

Em 2018, se sagrou campeão europeu sub-19 com Portugal, participando com um gol na vitória na final contra a Itália (4-3) e sendo o artilheiro da competição.

Famoso pela qualidade de sua perna esquerda, Trincão faz parte de uma promissora geração portuguesa ao lado de João Félix (Atlético de Madrid), Gedson Fernandes (Tottenham) e Rafael Leão (Milan).

Nesta temporada, disputou 22 jogos com o Braga, somando três gols e seis assistências.

