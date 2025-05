Barbra Streisand anuncia álbum de duetos com Paul McCartney, Bob Dylan e outros

Barbra Streisand anunciou que lançará um álbum de duetos com alguns do maiores nomes da música. O disco The Secret of Life: Partners, Volume Two será lançado em 25 de junho e terá 11 faixas.

Entre as parcerias, estão artistas como Paul McCartney, Bob Dylan, James Taylor, Sting, Seal, Tim McGraw, Mariah Carey e Ariana Grande. A coletânea será composta de músicas originais e de covers.

A canção que abre o disco é um cover de The First Time Ever I Saw Your Face, interpretado ao lado de Hozier (de hits como Too Sweet e Take Me To Church), e já está disponíveis nas principais plataformas de streaming.

A música foi originalmente escrita pelo artista folk inglês Ewan MacColl para sua mulher, Peggy Seeger, mas já teve uma outra interpretação de sucesso na voz de Roberta Flack, que morreu em fevereiro de 2025.

A música também fez grande sucesso por ter sido a trilha sonora de uma cena íntima entre Clint Eastwood e Donna Mills no filme Perversa Paixão, de 1971.

“Sempre adorei cantar duetos com artistas talentosos. Eles me inspiram de maneiras únicas e diferentes… e tornam nosso tempo no estúdio uma alegria”, disse Streisand em um comunicado. “Eu admiro todos eles… e espero que vocês gostem de ouvir nossas colaborações tanto quanto eu gostei de gravar com todos os meus maravilhosos parceiros”, disse a cantora

Veja a lista de canções e parcerias:

– The First Time Ever I Saw Your Face, com Hozier

– My Valentine, com Paul McCartney

– To Lose You Again, com Sam Smith

– The Very Thought of You, com Bob Dylan

– Letter to my 13-year-old Self, com Laufey

– One Heart, One Voice, com Mariah Carey e Ariana Grande

– I Love Us, com Tim McGraw

– Secret O’ Life, com James Taylor

– Fragile, com Sting

– Where Do I Go From You?, com Josh Groban

– Love Will Survive, com Seal

(Com informações da Associated Press)