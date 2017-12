Barbosa quer reduzir custos, incluir investidores e fortalecer a CVM

O presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Marcelo Barbosa, empossado em julho deste ano, destacou quais serão os três principais objetivos do seu mandato, que vai até julho de 2022. O trabalho do executivo estará concentrado na redução dos custos de observância, inclusão de mais investidores no mercado financeiro e o fortalecimento do financiamento e capacitação da autarquia. “Hoje, temos esses três grandes objetivos”, frisou Barbosa em um breve discurso durante jantar de confraternização realizado pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investiidores (Ibri).

Em relação ao corte nos custos, Barbosa disse que já existe um grupo multidisciplinar dentro da CVM analisando maneiras de aumentar a eficiência dos processos internos e aberto a receber sugestões dos entes regulados. A conclusão do trabalho deverá se desdobrar em várias iniciativas, ao longo do seu mandato, para tornar os serviços mais amigáveis e transparentes. “É um trabalho difícil, pois, ao mesmo tempo em que vamos tornar o custo mais palatável, não podemos abrir mão da segurança de investidores”, declarou.

O presidente da CVM citou também a necessidade de incentivar a entrada de mais participantes no mercado financeiro, que é pequeno, em torno de 500 mil pessoas, e estável há alguns anos, segundo sua avaliação. “O número de investidores individuais foi ultrapassado pelo número de investidores em bitcoins”, apontou. “Vamos reduzir esse abismo pela educação financeira e pela oferta de serviços de qualidade”, emendou”.

Barbosa acrescentou que a CVM precisa colocar na pauta uma discussão sobre financiamento e a capacitação profissional. “É importante ter condições de monitorar o mercado e acompanhar o regulado mais de perto”, argumentou.

Barbosa lembrou que, ao assumir a CVM, foi cobrado por interlocutores para que anunciasse com clareza seus objetivos à frente da instituição. No entanto, ponderou que teria condições de divulgar seu foco de atuação depois que olhasse mais de perto o funcionamento da autarquia. “Passei um mês conversando com pessoas diferentes, desde analistas a superintendente. Foi uma grande experiência”, contou.