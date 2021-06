Barbora Krejcikova conquista primeiro título de Grand Slam em Roland Garros

A tcheca Barbora Krejcikova, número 33 do mundo, se sagrou campeã de Roland Garros ao vencer na final a russa Anastasia Pavlyuchenkova (32ª) por 6-1, 2-6, 6-4, neste sábado, conquistando assim seu primeiro Grand Slam.

“É muito difícil encontrar as palavras, não posso acreditar no que aconteceu comigo, não posso acreditar que acabei de ganhar um torneio de Grand Slam”, celebrou a tcheca.

Aos 25 anos, o melhor resultado de Krejcikova em um Grand Slam (nome dados aos quatro principais torneios do circuito mundial) até agora foi quando chegou às oitavas de final do próprio Roland Garros no ano passado.

Esta é a quinta vez que a tenista da República Tcheca participa de um Grand Slam e a terceira na competição na França.

Por conta deste título na quadra de saibro em Paris, Krejcikova vai subir nesta segunda-feira para a 15ª posição no ranking WTA, a melhor classificação de sua carreira.

A vencedora recebeu o troféu Suzanne-Lenglen das mãos da lenda do tênis Martina Navratilova, bicampeã em Paris (1982 e 1984).

A edição de 2021 da tradicional competição francesa foi a sexta consecutiva em que um tenista que nunca havia conquistado um Grand Slam foi coroado.

Krejcikova tinha apenas um título em seu currículo antes deste sábado, ao se sagrar campeã em Estrasburgo uma semana antes de Roland Garros.

No domingo, Krejcikova volta a jogar uma final do torneio da capital da França, desta vez nas duplas ao lado da compatriota Katerina Siniakova, com quem venceu em Roland Garros em 2018.

A última tenista a chegar às finais de simples e duplas em Roland Garros no mesmo ano foi a também tcheca Lucie Safarova em 2015. Mas a última a ser campeã nas duas modalidades foi francesa Mary Pierce, em 2000.

