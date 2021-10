Barbieri quer o Bragantino na briga pelas primeiras colocações do BR-21 Treinador analisou o momento positivo do Massa Bruta na reta final da temporada

O momento do Bragantino na temporada é fantástico. Classificado para a final da Copa Sul-Americana, o Massa Bruta entrou no G-4 do Brasileirão.

Feliz com o desempenho dos seus jogadores, o técnico Mauricio Barbieri falou sobre a briga do time na reta final do torneio nacional.

‘A gente quer permanecer o mais alto possível na tabela, independente da questão de ter possibilidade de brigar pelo título ou não. Algumas rodadas atrás a gente conversou sobre isso, porque vínhamos oscilando e deixando a desejar principalmente no rendimento da equipe. Teve um momento do campeonato que não estávamos tendo um rendimento satisfatório e condizente com aquilo que podíamos. Conversamos e voltamos a focar no rendimento. O caminho é esse. A gente sempre entra para fazer o melhor jogo possível. Às vezes não vamos conseguir, mas conseguindo na maioria das vezes, como tem sido o caso, os resultados aparecem, são consequência do que fazemos em campo e nos permite brigar no topo da tabela’, declarou na coletiva.

Calendário

Em alta nos últimos compromissos, o Bragantino volta a campo no fim de semana para encarar o Ceará, fora de casa.

