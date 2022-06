‘Barbie’: Ryan Gosling aparece como Ken em primeira imagem do longa com Margot Robbie

A Warner Bros divulgou nesta quarta-feira (15) a primeira imagem de Ryan Gosling como Ken, namorado da Barbie, para o filme homônimo da icônica boneca, que será interpretada por Margot Robbie.

O elenco ainda contará com America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Will Ferrell, Issa Rae e Michael Cera. “Brincar com a Barbie promove confiança, curiosidade e comunicação através da jornada de autodescoberta de uma criança,” afirmou Robbie em declaração oficial. “No decorrer de 60 anos, a Barbie empoderou crianças a se imaginarem em cargos de sucesso, de princesas à presidentes”, explicou.





A direção é da aclamada cineasta Greta Gerwig (‘Lady Bird: A Hora de Voar’, ‘Adoráveis Mulheres’) que também assina o roteiro ao lado de seu parceiro Noah Baumbach. As filmagens estão acontecendo atualmente, no Reino Unido. A expectativa é que a produção seja lançada apenas em 2023.

Confira: