‘Barbie’ permanece líder de bilheteria nos cinemas italianos

ROMA, 31 JUL (ANSA) – A revolução rosa do filme “Barbie” continuou liderando a bilheteria dos cinemas italianos no segundo final de semana de exibição.

Embora as vendas estejam em queda em relação à estreia, o segundo fim de semana arrecadou quase 5,5 milhões de euros (R$ 28,7 milhões), totalizando mais de 18 milhões (R$94 milhões).

Em segundo lugar, recolhendo pouco mais de 500 mil euros (R$2,6 milhões) no último fim de semana, ficou “Missão: Impossível – Efeito Fallout”; seguido de “Indiana Jones e A Relíquia do Destino”, com 240 mil euros (R$ 1,2 milhão).

O ranking da bilheteria italiana tem ainda “Elementos”, com 218 mil euros (R$1,1 milhão), e a comédia estrelada por Robert De Niro “Meu Pai É Um Perigo”, com 110 mil euros (R$ 573,8 mil).

O levantamento é da Cinetel, empresa criada em parceria pela Associação Nacional das Indústrias Cinematográficas, Audiovisuais e Digitais (Anica) e pela Associação Nacional dos Operadores de Cinemas (Anec), que monitora 90% das salas italianas. (ANSA).

