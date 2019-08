Barbie lançará série de desenhos escrita por meninas e mães latino-americanas

Rio – Barbie anuncia mais uma campanha para celebrar seus 60 anos de história. A boneca está em busca de escritores para sua nova série chamada “Barbie Dreamtopia: Vamos imaginar juntos”. Meninas e suas mães de todos os países da América Latina poderão participar por meio de desenhos e histórias relacionadas ao universo de Barbie. Mostrando seu talento, elas poderão ajudar a criar alguns dos capítulos da animação oficial da boneca mais famosa do mundo, veiculada no Youtube da marca.

Durante três semanas, de 15 de agosto a 3 de setembro, as meninas e suas mães poderão participar da campanha ao acessar o Facebook da Barbie. No período, três vídeos com as instruções serão postados na página oficial. Os interessados poderão comentar o post com um desenho e uma história original, criados com base nos temas secretos que serão divulgados ao longo das semanas. No total, serão selecionados dez desenhos para inspirar a criação da série “Barbie Dreamtopia: Vamos Imaginar Juntos”.

Segundo a marca, o propósito da Barbie, por 60 anos, tem sido inspirar o potencial ilimitado de cada garota.