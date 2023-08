‘Barbie’ faz história e ultrapassa US$ 1 bi em bilheteria global

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/08/2023 - 13:50 Compartilhe

ROMA, 7 AGO (ANSA) – O filme “Barbie”, escrito e dirigido por Greta Gerwig, ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em arrecadação nas bilheterias de todo o mundo com apenas três semanas de exibição.

Trata-se da primeira produção dirigida por uma mulher a atingir esse marco histórico na indústria cinematográfica.

De acordo com a informação divulgada pelo “The Hollywood Reporter” no domingo (6), a obra, que viralizou na internet e foi um dos assuntos mais comentados nas últimas semanas, faturou US$ 53 milhões no mercado interno e chegou a US$ 459,4 milhões na América do Norte.

Além disso, “Barbie” continua quebrando recordes também na Itália, onde é o melhor resultado nas bilheterias italianas de 2023 e deve superar “Homem-Aranha: Sem Volta para casa (2021)”, que é a segunda maior bilheteria desde o fim da pandemia.

Nos cinemas italianos, somente neste fim de semana, o filme com Margot Robbie e Ryan Gosling, ainda que em baixa de 42%, arrecadou mais 3 milhões e 147 mil euros. Na segunda posição aparece “Megatubarão 2”, seguido de “Missão Impossível – Acerto de Contas Parte 1”. (ANSA).

