Barbie e Oppenheimer batem recordes de bilheteria na 1ª semana

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 25/07/2023 - 0:49 Compartilhe

Barbie e Oppenheimer são os filmes do momento e os resultados nas bilheterias provam isso. A dupla bateu recordes no seu final de semana de estreia, mostrando que o público compareceu em peso aos cinemas pelo mundo.

No primeiro final de semana após a estreia, o filme de Greta Gerwig faturou US$ 344 milhões ao redor do mundo, segundo dados da Comscore. Enquanto isso, o longa de Christopher Nolan arrecadou US$ 171,1 milhões.

+ Quem é Ruth Handler, a empresária que criou a boneca Barbie

As produções protagonizaram o 4º maior final de semana de bilheteria na história do cinema. Para Os três melhores finais de semana da história do cinema contaram com o lançamento de Vingadores: Ultimato, Vingadores: Guerra Infinita e Star Wars: O Despertar da Força, nessa ordem.

No Brasil, o filme da Barbie acumulou a terceira maior bilheteria do filme fora do país de origem, com US$ 15,9 milhões, atrás do Reino Unido (US$ 22,9 milhões) e do México (US$ 22,3 milhões). O público atraído pela aventura da boneca no país foi de 4,15 milhões de pessoas. Mais de 526.000 optaram por assistir Oppenheimer

Segundo o portal Deadline, nunca antes na história de Hollywood houve uma estreia em que um filme fez mais de US$ 100 milhões (Barbie) e o outro mais de US$ 50 milhões (Oppenheimer) nas bilheterias dos EUA.

Filmes que mais arrecadaram no Brasil (de 20 a 23 de julho):

Barbie

Oppenheimer

Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 1

Elementos

Sobrenatural: A Porta Vermelha

Os Aventureiros: A Origem

Indiana Jones e a Relíquia do Destino

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

A Pequena Sereia

Perdida

.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias