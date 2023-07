‘Barbie de Chapéu’: Melody tem nova música retirada do Spotify e YouTube por direitos autorais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 21:18 Compartilhe

Após a música Love, Love, de Melody e Naldo Benny, lançada em 16 de junho, ser retirada do Spotify no dia 27, a cantora enfrenta um novo dilema. Agora, não só a plataforma de música, como também o YouTube indisponibilizaram Barbie de Chapéu, parceria com Paula Guilherme e inspirada em Barbie Girl. A canção lançada na semana passada foi bloqueada por conta de direitos autorais.

Quando o usuário tenta acessar a música publicada no canal oficial de Melody no YouTube, que já tinha alcançado mais de 3 milhões de visualizações, a seguinte mensagem aparece na tela: “Vídeo indisponível. Este vídeo não está mais disponível devido a uma reivindicação de direitos autorais do Universal Music Publishing AB”.

‘Love, Love’ é retirada do Spotify mas volta no dia seguinte

A música Love, Love, colaboração entre Melody, Naldo e Matheus Alves, foi retirada do Spotify em 27 de junho. No entanto, ainda era possível encontrar o single na Apple Music e na Deezer. O videoclipe também continuou disponível no canal da cantora no YouTube.

Porém, na manhã do dia seguinte, ela retornou após ter desaparecido misteriosamente da plataforma e a música conseguiu permanecer no Top 50 Brasil. O motivo oficial da retirada da canção não foi sabido.

O Spotify não se manifestou na época para esclarecer os fatos que levaram à indisponibilidade da música. Acredita-se que tenha sido um erro na plataforma e não problemas com direitos autorais, o que foi levantado por internautas, já que o single continuou disponível em outros lugares.

Mas vale lembrar que Love Love contém uma interpolação (processo de usar peças de música existentes para criar uma nova composição) da canção Kiss Kiss, de 2007, do rapper norte-americano Chris Brown, que é creditado na versão brasileira. A inclusão do nome no crédito indica que o músico pode ter concedido permissão para o uso da canção – o que também não foi confirmado.

Desde seu lançamento, a música tem sido acusada de plagiar Tu Vai Me Ver no Paredão de MC Thammy, que também se inspirou em Kiss, Kiss.

A interpolação musical não é um crime, mas só é válida quando você obtém a permissão do proprietário da composição subjacente, uma vez que ela está apresentando a composição em sua nova canção, não a gravação original.

