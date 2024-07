Bárbara Reis desabafa após eliminação na ‘Dança dos Famosos’: ‘É tão doido’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/07/2024 - 18:16 Para compartilhar:

A atriz Bárbara Reis não escondeu a frustração ao ser eliminada do “Dança dos Famosos”, quadro do “Domingão com Huck” (TV Globo), na fase semifinal, que aconteceu no último final de semana (30/06). Ela sofreu um tombo diante dos jurados, o que comprometeu a sua apresentação e, consequentemente, contribuiu para ser eliminada da disputa.

“Toda a jornada, desde os primeiros ensaios, passou pela cabeça. É tão doido como tudo passa num flash de segundos, como um filme. Eu demorei para entender, na verdade, mas agi prontamente para o próximo passo. Mas, claro, não sou profissional da dança, e isso desestabiliza. Mas, mesmo assim, acho que voltei com garra e focada a continuar”, disse ela em entrevista para a coluna Play, do jornal carioca O Globo.

Bárbara, que estrelou a novela “Terra e Paixão” (2023), sucesso no horário nobre da Globo, relatou que caiu no palco após um desequilíbrio. Para ela, sua dupla chegaria à final se não fosse o tombo que sofreu. Na semana anterior, ela empatou com Samuel de Assis e acabou salva pela plateia do programa, que eliminou o ator.

Ainda durante a entrevista, Bárbara Reis confessou que costuma se cobrar em tudo o que se dispõe a fazer.

“Eu me cobro moderadamente. Não fiquei frustrada com resultado da competição, porque o mais bonito foi a trajetória até aqui, eu fui a última eliminada”, comemorou ela.

“Eu fiquei frustrada com o fato de que escorreguei numa sequência de passos em que eu nunca tinha derrapado na curva em nenhum ensaio. A nossa coreografia tinha uma história e uma linha dramática, e, sim, estava confiante de que ela me levaria até a final”, detalhou.

A experiência de participar do quadro fez tão bem à artista que ela garantiu que pretende continuar dançando.

“Eu faço sapateado e continuarei fazendo. Talvez comece a fazer jazz. A dança me colocou em um lugar muito vulnerável, em que não me coloco na vida. Me tirou da zona de conforto total. Aprendi que esse lugar tem muita beleza”, concluiu.

Com a penalização de Bárbara do último domingo, Amaury Lorenzo, Lucy Alves e Tati Machado passaram para a grande final, no dia 7, com competição de tango e de samba.

No júri estarão Ana Maria Braga, Eliana, Carlinhos de Jesus, Zebrinha e Ana Botafogo. Já no palco do programa, os convidados são Antonio Bandeiras e Fátima Bernardes.

