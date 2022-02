Bárbara Paz sobre gênero não binário: ‘Me identifico com o masculino e o feminino’

Bárbara Paz foi uma coisa muito espontânea ao falar sobre sua intimidade em entrevista à coluna da jornalista Patricia Kogut, do jornal “O Globo”. Em 2020, ela disse ser um indivíduo inquieto.

“Um amigo me falou sobre o termo, que eu nem conhecia, e eu disse que me isso me representava. Eu me identifico com o masculino e o feminino. Isso pode ser visto até mesmo no meu jeito de se vestir. Sou muito bem resolvida neste sentido. E, depois que eu falei isso publicamente, recebi mensagens lindas de adolescentes querendo conversar, mães me agradecendo… Acho importante falar sobre a questão e levantar esse debate, porque muitas pessoas, principalmente mais novas, ainda não sabem bem o que são. Outras já sabem, mas têm medo de falar. É importante que seja discutido”, falou.

Saiba mais