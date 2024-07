Bárbara Paz integrará júri de premiação no Festival de Veneza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/07/2024 - 13:50 Para compartilhar:

VENEZA, 20 JUL (ANSA) – A atriz, diretora e produtora brasileira Bárbara Paz foi escolhida como jurada de um dos prêmios do 81º Festival de Cinema de Veneza, que acontece entre 28 de agosto e 7 de setembro.

A artista integrará o corpo de jurados que definirá o vencedor do troféu “Leão do Futuro – Luigi De Laurentiis”, que homenageia o melhor filme estreante apresentado no evento, incluindo tanto o concurso principal quanto a mostra Horizontes.

O júri também terá o crítico de cinema italiano Gianni Canova, que presidirá o colegiado, o curador de festivais e diretor de mercados cinematográficos de Hong Kong Jacob Wong, o cineasta americano Ricky D’Ambrose e a atriz canadense Taylor Russell.

Bárbara Paz marcou presença no Festival de Veneza em 2019, com “Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou”, vencedor do troféu de melhor documentário sobre cinema na seleção Venice Classics, e em 2021, com o curta-metragem “Ato”.

A Bienal de Veneza também anunciou o júri da mostra Horizontes, dedicada a novas propostas de cineastas estreantes ou emergentes: a diretora e roteirista americana Debra Granik, presidente do colegiado, o roteirista, diretor e produtor iraniano Ali Asgari, a cineasta e roteirista síria Soudade Kaadan, o diretor, roteirista e produtor grego Christos Nikou, a atriz sueca Tuva Novotny, o diretor húngaro Gábor Reisz e a roteirista e diretora italiana Valia Santella.

Em 10 de julho, o Festival de Veneza já havia divulgado os jurados da seleção principal do evento, responsável por designar o ganhador do Leão de Ouro. O júri será presidido pela atriz francesa Isabelle Huppert e terá como membro o cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho, autor de filmes como “O Som ao Redor”, “Aquarius” e “Bacurau”. (ANSA).