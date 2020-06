Bárbara Paz e Supla têm “DR” em live

Bárbara Paz e Supla se conheceram no reality show “Casa dos Artistas”, em 2001, e namoraram durante 2 anos. Em uma live feita pelo cantor na noite de quarta-feira (24), a dupla conversou e relembrou a relação que tiveram há 20 anos.

A atriz e o músico debateram sobre o Big Brother Brasil, que Supla confessou não ter assistido, mas alegou ter se interessado sobre os debates que a edição levantou sobre machismo.

Bárbara pontuou que atitudes que tiveram dentro do programa (Casa dos Artistas) não seriam aceitas hoje. Supla rebateu questionando: “Eu fui machista, você achou?”. “Peço desculpas se eu fui. A gente precisa tomar cuidado. Eu não lembro de ter feito uma coisa machista. Não sei se pega meio na relação amorosa e tal. Machismo, assim, não sei, acho que não”, alegou o cantor.

Ao fim do debate, Bárbara Paz explicou. “A gente está falando de 20 anos atrás. Hoje em dia você não pode fazer muita coisa que falava, verbalizava, na brincadeira. E você sempre brincou muito com algumas coisas. Não estou falando que você é machista. Mas o tom, há 20 anos, que os homens falavam, hoje já não pode. E precisa se policiar, você sabe do que eu estou falando”, advertiu a atriz.

