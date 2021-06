Barbara Gancia é acusada de racismo por chamar bolsonaristas de macacos

Ex-apresentadora do “Saia Justa”, do GNT, Barbara Gancia foi acusada de racismo pelo deputado Hélio Lopes (PSL-RJ) após chamar bolsonaristas de macacos. Ela fez um tweet criticando a motociata liderada por Jair Bolsonaro no último sábado (12).

“Vem cá: hoje é Dia dos Namorados e esse monte de macaco prefere sair para dar um rolê de moto com o Bozo (muitos na garupa de macho) do que ficar com a esposa ou namorada? Enrustidos!”, escreveu Barbara. Hélio respondeu dizendo: “A legenda é com vocês” ao sublinhar a palavra “macacos” e “enrustidos” no tweet da jornalista.

Barbara rebateu o subtenente do exército, dizendo que o povo está de olho. “Deixa de ser cínico, Excelência! Cínico e cheio de vigarice. Vocês não têm limite! Mas o povo está vendo. Acabarão todos na Papuda ou no Tribunal de Haia. Mentira tem perna curta, você pode mentir para muita gente por algum tempo, mas não dá para mentir para todo mundo o tempo todo.”

Confira o tweet de Barbara:

Vem cá: hoje é Dia dos Namorados e esse monte de macaco prefere sair pra dar um rolê de moto com o Bozo (muitos na garupa de macho) do que ficar com a esposa ou namorada? Enrustidos!!! — Barbara Gancia (@barbaragancia) June 12, 2021

