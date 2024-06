Bárbara Evans revela problema em antiga prótese de silicone no glúteo 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/06/2024 - 11:10 Para compartilhar:

A modelo Bárbara Evans, que deu à luz gêmeos Álvaro e Antônio há 6 meses, se submeteu às cirurgias plásticas de lipoaspiração, abdominoplastia, mastopexia e troca da prótese de silicone nos seios por uma de 280 ml. Em recuperação após as intervenções, ela revelou nesta quarta-feira, 19, que também passou por uma enxertia no glúteo para corrigir um problema causado por uma prótese antiga na região.

“Realizei meu sonho! Fiz a minha tão sonhada cirurgia. Consegui tratar praticamente todas as minhas queixas estéticas em um único tempo cirúrgico sem correr riscos desnecessários, já que respeitamos todas as normas de segurança cirúrgica”, começou ela.

Bárbara detalhou os procedimentos realizados e revelou ter prótese de silicone no glúteo: “Começou fazendo uma lipoaspiração nas minhas costas. Dr. Renato disse que caprichou na região do cofrinho, porque eu não tinha definição nessa área. Depois ele pegou parte dessa gordura retirada na lipo, tratou e fez uma lipoenxertia glútea, pra dar um up e uma remodelada no bumbum, sem interferir no resultado da prótese que vocês já sabem que eu tenho faz muito tempo. Finalizada essa etapa, fomos para parte frontal”.

Segundo ela, a prótese no glúteo não estava bem encaixada e, por isso, “girava”. Para resolver o problema, há 6 anos se submeteu a um procedimento para costurá-la. Agora, nesta nova cirurgia plástica, aproveitou para fazer enxertia da gordura tratada na lipoaspiração para tapar um “buraco” que ficou na região.