Bárbara Evans rebate seguidora após ser acusada de não cuidar da filha: ‘Para de falar m***’

A modelo Bárbara Evans não gostou de ter sua maternidade criticada por uma internauta no Instagram e rebateu as acusações nesta sexta-feira, 8. Em uma publicação, a seguidora disse que a artista não cuida da filha, a pequena Ayla, de um ano, e recebeu a resposta.

“Só vejo sua filha com as babás o tempo todo, assim é fácil ser mãe”, atacou a seguidora, ao interagir com Bárbara Evans. A influencer não gostou da afirmação e resolveu se explicar. “Amada, eu fico com ela 24 horas por dia, mas as babás sempre estão junto. Não sei se você sabe, mas estou gestante de gêmeos”, começou.

Em seguida, ela disse que sua gravidez é perigosa. “É uma gestação de risco e muito delicada. Tenho que tomar muito cuidado, não posso ficar pegando a Ayla no colo… tenho dificuldade de sentar, levantar. Estou sentindo muitas dores na coluna, na costela. Para de falar M*** e tentar diminuir uma mãe. Aqui ‘vocês’ não tem força para mexer com meu emocional”, encerrou.

