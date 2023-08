Bárbara Evans rebate críticas após dar brigadeiro para a filha: ‘Quem decide o que ela come sou eu’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2023 - 9:06 Compartilhe

Bárbara Evans sempre usa as redes sociais para compartilhar assuntos diversos sobre maternidade. Na noite desta terça-feira, 8, ela mostrou um momento divertido em que a filha Ayla, de um ano e quatro meses, come pela primeira vez um brigadeiro. Contudo, a atitude foi criticada por alguns internautas, que alegaram que doces só devem ser permitidos após o segundo ano.

Após a repercussão do assunto, Bárbara rebateu as críticas, pontuando que sabe o que é melhor para a pequena. “Sou e sempre serei direta e reta. A filha é minha, então quem decide o que ela come sou eu. Que loucura, povo doido nessa internet”, começou.

“Nós resolvemos deixar ela ser criança e aproveitar as maravilhas da vida. Sim, doce é uma maravilha. Tudo tem seu limite, mas isso, para mim, é ser criança! Provar, gostar, não gostar, descobrir as coisas e ter a sua opinião. Faz parte da criação que nós optamos para nossa filha”, destacou a modelo.

Segundo ela, a filha não come doce todos os dias, pois não tem em casa. “Em festa de criança por que não? Dei doce, sim, dei cachorro-quente, dei bolinha de queijo… tudo que ela tinha direito e mais um pouco. E sempre quando tiver vou dar, tudo é uma questão de equilíbrio. Mas ser criança é bom demais”, finalizou.

