Bárbara Evans rebate a mãe, Monique Evans, sobre distanciamento: ’33 anos de motivos’

A influenciadora Bárbara Evans, 33 anos, voltou a falar sobre a relação conturbada com a sua mãe, Monique Evans, de quem está afastada atualmente. Ela rebateu as críticas que a ex-modelo fez após Bárbara expor que sempre houve conflito entre as duas.

“Se fosse um motivo só… estava bom, né? Mas, 33 anos de motivos e problemas… É o suficiente. Fora que foi uma decisão dela de não ver os netos. Uma pena, mesmo”, comentou a influenciadora em publicação nas redes sociais que destaca o distanciamento entre mãe e filha.

Tudo começou na última quinta-feira, 9, quando Bárbara foi questionada sobre o relacionamento com a mãe, através da caixinha de perguntas do Instagram, e contou que as duas estão afastadas.

“Nós não nos entendemos muito bem, minha mãe tem depressão e borderline. Sempre dei muito carinho e amor! Tentei ser o mais presente possível. Nós moramos muito longe. (…) Estamos afastadas por opção dela! E peço que respeite esse momento. Não irei mais me pronunciar, sobre esse assunto. Beijos”, respondeu a modelo.

Pouco depois, Monique lamentou o distanciamento, sobretudo por não poder ver os netos. Ela também desabafou sobre esse não ser um bom momento para expor problemas familiares, já que ela está fragilizada com a morte de um pet e a saúde debilitada de outro.

“Existem brigas sempre entre filhas e mães. Eu só acho que não é o momento dela tocar nesse assunto, pelo momento que nós estamos vivendo aqui, né? Mas eu não vou cair nessa de ficar falando mal da minha filha, eu sei o que eu vivi com ela,”, afirmou em bate-papo para o site da revista Quem, também na última quinta-feira, 9, confirmando ter ocorrido uma briga entre mãe e filha.

