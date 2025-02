Bárbara Evans reage à declaração de Monique Evans sobre afastamento: ‘Opção dela’

Bárbara Evans, 33 anos, reagiu às declarações de sua mãe, a ex-modelo e apresentadora Monique Evans, 68, sobre as desavenças que levaram as duas a cortarem relações já há um tempo. Ela usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 24, para rebater as falas e reafirmar que a relação entre as duas sempre foi difícil.

Em entrevista para o portal LeoDias, publicada no último domingo, 23, Monique lamentou o afastamento e contou ter criado uma conta fake para poder acessar o perfil da filha, já que está bloqueada. Essa foi a forma que ela encontrou de acompanhar, mesmo à distância, o crescimento dos netos.

+Monique Evans toma atitude para ver os netos após ter sido bloqueada pela filha

+Bárbara Evans rebate a mãe, Monique Evans, sobre distanciamento: ’33 anos de motivos’

“Eu tinha dito que não iria mais tocar nesse assunto. Mas, devido à matéria que a minha mãe falou ontem, quero só falar uma coisa: não foi uma briga simples’, começou Bárbara, em texto publicado nos Stories do Instagram.

“Acredito que ela não lembre direito dos áudios que me mandou. Nunca esperei ouvir todas aquelas coisas de uma mãe. Inclusive que para ela eu não existia mais e que era para eu sumir da vida dela. E foi isso que eu fiz. Foi uma opção e escolha dela, não minha!”, continuou a modelo em um longo desabafo.

Bárbara fez questão de ressaltar que a situação foi mais séria do que pode parecer.

“Eu hoje tenho a minha família e não admito certas coisas. E muitos não sabem, mas eu tenho um irmão também. Mas parece que a coisa é comigo. Não julguem sem saber o que realmente aconteceu”, acrescentou.

Ainda durante a entrevista, Monique disse que a briga foi motivada por algo sem grande relevância e que espera que tudo seja resolvido.

Como tudo aconteceu

As desavenças entre mãe e filha vieram à tona no início do ano. Bárbara expôs nas redes sociais que as duas estão afastadas após ser questionada por seguidor sobre sua relação com a ex-modelo. Dali, as duas começaram a rebater os comentários uma da outra. Monique lamentou o afastamento e por não poder ver os netos.

Bárbara é mãe de Ayla, de dois anos e dez meses, e dos gêmeos Álvaro e Antônio, de um ano e três meses, todos frutos do casamento com o empresário Gustavo Theodoro, 33.