Bárbara Evans mostra como está o corpo após cirurgias plásticas: ‘Estou de parabéns’

Da Redação 02/07/2024 - 8:08

Bárbara Evans passou por três cirurgias plásticas recentemente, e voltou ao médico nesta segunda-feira, 1º, para uma consulta de acompanhamento 14 dias após os procedimentos.

A modelo e influenciadora, de 33 anos, contou que já retirou todos os pontos do corpo, disse que tem se recuperado e ainda compartilhou uma foto de como está o corpo dela.

“Tirei todos os pontos, minha cicatrização é maravilhosa, estou de parabéns. Estou liberada para vir dirigindo na minha próxima consulta, sou muito incrível, meu marido está com ciúme, mas quero mostrar a cicatriz após 14 dias”, disse Bárbara ao sair da consulta.

Procedimentos realizados

No mês passado, Bárbara se submeteu a mamoplastia, para alterar o volume e o formato dos seios, a abdominoplastia, que remove o excesso de gordura e pele do abdome, e pela lipoaspiração, para retirar a gordura de diferentes partes do corpo.

Confira a publicação de Bárbara nas redes sociais: