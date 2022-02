Bárbara Evans faz ensaio sensual ao completar 30 semanas de gravidez

Grávida da primeira filha, Ayla, do casamento com Gustavo Theodoro, Bárbara Evans surpreendeu os fãs ao compartilhar um ensaio fotográfico sensual que fez para comemorar a data. Com 30 semanas de gestação a modelo apareceu seminua em uma produção de estúdio.

“Hoje completamos 30 semanas de gestação. A ansiedade aumenta e o medo também. Ansiedade de poder estar com ela nos braços, medo de ela vir antes do tempo. Mas vamos vivendo um dia de cada vez! Ah as dores tbm vão aumentando rs, mas faz parte né?! Ela já está super grandona, 41 cm e 1.6 kg. Optei pelo parto cesária, e marquei para a primeira quinzena da Abril! Vem uma Ariana por aí pessoal! Não conheço muito os Arianos, quero saber de vocês… Como eles são?”, escreveu Bárbara na legenda dos cliques.

Veja:

