Bárbara Evans fala sobre brigas com a mãe, Monique: ‘Nos calamos’

Bárbara Evans usou o Instagram nesta sexta-feira, 18, para responder um seguidor que a questionou sobre seu relacionamento com a mãe, Monique Evans.

“Você briga muito com sua mãe?”, perguntou o internauta, em uma caixa de perguntas disponibilizada pela influenciadora.

“Antes a gente brigava bastante. Hoje, quando vemos que vamos bater de frente, nos calamos e ficamos um tempo sem falar. Até esfriar. Mas sem brigas”, contou ela.

Bárbara também aproveitou a oportunidade para falar sobre sua gestação. Ela está à espera dos gêmeos Álvaro e Antônio, frutos de seu casamento com Gustavo Theodoro. “Eu me sinto muito pesada, com a barriga esticando real! Parece que estou com uma barriga muito maior do que a real”, contou.

Além dos bebês, a influenciadora e o empresário também são pais de Ayla, de 1 ano.

