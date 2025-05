Bárbara Evans expõe problema delicado de saúde: ‘Pior dor da minha vida’

A modelo Bárbara Evans desabafou nesta quarta-feira, 14, em seu perfil do TikTok, sobre as dores e receios que passou com uma condição médica. A filha de Monique Evans contou que voltou a sofrer com hemorroidas – veias dilatadas e inflamadas na região do ânus e do reto.

“Gente, se não fosse trágico, ia ser engraçado. Vamos lá para um drama. Para quem não sabe, tenho uma longa história com a tal da hemorroida. Ah, mas ninguém fala disso! Ninguém fala porque todo mundo é bobo. Se um compartilhar as experiências com os outros, pode estar ajudando a outra pessoa”, iniciou a influenciadora.

Bárbara segue contando sobre um episódio que passou após seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro – pouco antes de ter sua primeira filha, Ayla.

“Casei com meu marido uns anos atrás e, em vez de ir para a lua de mel, sabe para onde eu fui? Para o hospital. Porque tive que operar. Tinha trombosado, meu amor! Passei a lua de mel de bunda para o alto e sentindo a maior dor do mundo. Foi a pior dor da minha vida. E me disseram o seguinte: ‘Olha, assim que você opera, você nunca mais vai precisar operar, porque não volta’”, completou.

A modelo continuou o relato dizendo que teve medo do desconforto forte voltar durante sua segunda gestação, que gerou os gêmeos Álvaro e Antônio. Apesar do receio, ela afirma que não teve problemas ao longo do parto e da recuperação.

Ocasionalmente a condição voltava a inflamar, mas nenhum dos casos se tornou um evento sério. Porém, na última semana, a questão voltou a incomodá-la. Após alguns dias sem evacuar, a influenciadora decidiu tomar comprimidos laxativos e teve que ceder à aplicação de pomadas e remédios para desinflamar a área.

“Está doendo? Não está, mas dói na hora de ir ao banheiro. Pode ser que mude para melhor? Pode. Pode ser que mude para pior? Pode. Mas não vou pensar negativo, porque foi a pior dor da minha vida. Então é só uma fase, só hoje que passei um pouco mal, e amanhã já vai estar tudo bem em nome de Jesus. E aí venho aqui falar para vocês”, finalizou.