Bárbara Evans descarta cômodo para funcionárias em casa: ‘Viveremos juntos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2023 - 8:26 Compartilhe

Grávida de gêmeos e mãe de Ayla, de 1 ano e 3 meses, a modelo Bárbara Evans conta com a ajuda de babás e secretárias do lar para os cuidados com os filhos e com a casa. Atualmente, ela e o marido, Gustavo Theodoro, estão mudando de residência, entretanto, o novo lar não terá cômodos especiais para as funcionárias.

No Instagram, a modelo contou que a nova casa tem quatro quartos: o do casal, o da filha, o dos gêmeos e o de hóspedes. Um seguidor, então, a questionou sobre a dependência de empregados. Contudo, Bárbara descartou separar as funcionárias da família.

“Dependência de empregados? Não entendi. Aqui em casa todos nós somos iguais. Viveremos juntos nos mesmos lugares”, declarou a modelo.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias